"هيئة الأسرى": الشاب باسل البصبوص على قيد الحياة في مستشفى "شعاري تسيديك"

رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن الشاب باسل البصبوص على قيد الحياة جريحا يقبع في مشفى "شعاري تصيدق" ولم يستشهد كما أعلن.وقال مدير عام الدائرة القانونية في هيئة الأسرى المحامي جميل سعادة لـ "تلفزيون فلسطين" إن محامي الهيئة كريم عجوة خرج للتو من زيارته للأسير الجريح باسل البصبوص في المشفى والذي تم إطلاق النار عليه فجر يوم أمس بالقرب من رام الله.وأوضح أن المعتقل البصبوص كان قد أصيب برصاص جيش الاحتلال في اليد اليسرى والرجل اليسرى، وقد تم نقله بعد الإصابة إلى المستشفى، حيث أجريت له عملية يوم إصابته، وهو الآن موجود في قسم الجراحة.ومن المقرر أن تعقد له جلسة تمديد توقيف يوم الخميس المقبل في محكمة الاحتلال في عوفر، بحسب الهيئة.