حمد تبحث مع عدد من قناصل الدول الأوروبية وضع المرأة

رام الله - دنيا الوطنقالت وزيرة شؤون المرأة، د. آمال حمد، إن والدة الأسير المريض بالسرطان في سجون الاحتلال ناصر أبو حميد تُحرم من زيارة ورؤية ابنها وهو على فراش الموت، ومطلبها الوحيد أن ترى ابنها فقط.جاء ذلك في لقاء الوزيرة، في مقر الوزارة، اليوم الثلاثاء، مع كل من سفير الدنمارك كيتيل كارسين، ورئيس البعثة الدبلوماسية الهولندية مايكل رينتينار، والنائب من مكتب تمثيل الإتحاد الأوروبي ماريا فيلاسكو، ونائب القنصل الإيطالي ريكاردو فيليب، والوفود المرافقة، لبحث ومناقشة آليات التعاون والعمل المستقبلي في قضايا النوع الاجتماعي، بحضور كادر من الوزارة.وأكدت د.حمد على أهمية التعاون مع الشركاء الدوليين في العمل على قضايا حقوق الإنسان، وتوفير الحماية الدولية من إنتهاكات الإحتلال المستمرة وهي أبرز التحديات التي تواجهها ليس فقط المرأة الفلسطينية، بل كل الشعب الفلسطيني، حيث يستشهد الأطفال بسبب ترويع جيش الإحتلال وكان آخرها استشهاد الطفل ريان سليمان سبعة أعوام بعد سقوطه من علو أثناء مطاردته من قبل قوات الاحتلال في تقوع جنوب بيت لحم، وتعيش غالبية الأسر الفلسطينية ما بين مرارة الحزن على إستشهاد وأسر أبنائها، وما بين الرعب والخوف من إعتداءات المستوطنين.وأشادت د.حمد بمواقف الدول الداعمة لإحلال السلام العادل، وإلتزامها بقرارات الشرعية الدولية وعلى دعمهم للقضية الفلسطينية على صعيد المواقف السياسية، وعلى البرامج التي تنفذها في فلسطين لدعم قضايا المرأة، حيث ناقش الحضور العديد من القضايا المرتبطة بالجندر ووضع المرأة في فلسطين.وأعرب قناصل هذه الدول عن أهمية اللقاءات بإستمرار للإطلاع على مستجدات وضع المرأة الفلسطينية، مؤكدين على إستمرار العمل المشترك وتقديم الدعم اللازم للوزارة في قضايا النوع الاجتماعي.