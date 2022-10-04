شؤون فلسطينية

الوزير غنيم يلتقي الممثل العام لمؤسسة خدمات الإغاثة الكاثوليكية

الوزير غنيم يلتقي الممثل العام لمؤسسة خدمات الإغاثة الكاثوليكية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس سلطة المياه المهندس مازن غنيم مع الممثل العام لخدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) ميشيل ريان، الوضع العام في فلسطين، والاحتياجات الطارئة فيها لا سيما في التجمعات المهمشة والمصنفة ج، والمشاريع التي تنفذها المؤسسة، الهادفة الى تحسين حياة المواطنين المواطنين في هذه المناطق.

وأشاد الوزير غنيم في بداية اللقاء بالدور الذي تلعبه خدمات الإغاثة الكاثوليكية في دعم ومساندة المواطن الفلسطيني، في محافظات جنوب الضفة وقطاع غزة، من خلال المشاريع والبرامج الإنسانية، التي تساهم في التخفيف من معاناة المواطن في المناطق الأكثر احتياجا للمشاريع الخدماتية الطارئة.

وأوضح أن تلبية احتياجات المواطنين في المناطق المهمشة والنائية والمناطق المحاذية للمستوطنات في مختلف الجوانب يساهم في دعم صمود المواطن وتعزيز تواجده على أرضه، مؤكداً في هذا الجانب أن توفير المياه وضمان إيصالها لهذه التجمعات يعتبر ركيزة أساسية لدعم الجوانب الحياتية الأخرى مثل الزراعة والثروة الحيوانية وغيرها.

من جانبها، أكدت السيدة ريان، على أن هذه الزيارة ، تهدف للإطلاع بشكل أكبر على تحديات قطاع المياه والمجالات التي من الممكن التعاون بها للمساهمة في التخفيف من معاناة المواطنين .لا سيما أن تحقيق تطور في اي من المجالات يرتبط بشكل أساسي بضمان توفير المياه.

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