دولي

الخارجية الروسية: ضم المناطق الأوكرانية يؤمن حقوق سكانها ويحميهم

الخارجية الروسية: ضم المناطق الأوكرانية يؤمن حقوق سكانها ويحميهم
مبنى الخارجية الروسية
رام الله - دنيا الوطن
تحدث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حول ضم بلاده لأربع مناطق أوكرانية ضمن اتحاد روسيا، والمستجدات الأخيرة إزاء ذلك. 

وبعد احتفالات الضم الحاشدة التي شهدتها موسكو قبل أيام، صوت مجلس الاتحاد الروسي (الغرفة العليا بالبرلمان)، اليوم الثلاثاء، لصالح ضم المناطق الأوكرانية الأربع (لوغانسك ودونيتسك شرقا، بالإضافة إلى زابوريجيا وخيرسون جنوبا) إلى روسيا.

ففي جلسة نيابية اليوم، صادق المجلس بالإجماع على تشريع لضم تلك المناطق، بعد تصويت مماثل في مجلس الدوما (مجلس النواب الروسي)، أمس الاثنين.

هذا وشدد وزير الخارجية لافروف خلال الجلسة، على أن هذا القرار يضمن حقوق السكان في تلك المناطق ويؤمن حمايتهم، مؤكدا أن هؤلاء لا يريدون البقاء تحت حكم النظام الأوكراني.

كما حمل الغرب المسؤولية في دفع كييف لعدم الالتزام باتفاقيات مينسك، مؤكدًأ أن للشعوب الحق بتقرير مصيرها حسب ميثاق الأمم المتحدة، وفق قناة (العربية).

فيما أوضح رئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس، أن المرحلة الانتقالية لعملية الانضمام ستمتد حتى 2026.

يشار إلى أن الخطوة اللاحقة تفترض أن تعود وثائق الضم هذه إلى الكرملين من أجل التوقيع النهائي من قبل الرئيس فلاديمير بوتين لإكمال عملية الضم رسميا، لتلك البلدات التي تمثل حوالي 18% من الأراضي الأوكرانية المعترف بها دوليا.

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