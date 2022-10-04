فيديو.. رئيسة الوزراء البريطانية: أنا "صهيونية كبيرة" وداعمة لإسرائيل
وصفت رئيسة الوزراء البريطانية، ليز تراس، نفسها بأنها "صهيونية كبيرة"، وقالت إن المملكة المتحدة ستدافع عن إسرائيل ولن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية.
وأكدت تراس في حفل لجمعية "مجلس النواب اليهود البريطانيين" بأنها داعمة كبيرة لإسرائيل وتعهدت بأنها "ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة"، وفق ما نقل موقع (القدس العربي).
وفي الحفل الذي نُظم في مدينة بيرمنغهام على هامش اجتماع حزب المحافظين، أكدت تراس على أن بريطانيا لن تسمح أبداً لإيران بالحصول على أسلحة نووية، وتعهدت بالدعم "المطلق والصادق" لإسرائيل.
وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، إن "إسرائيل وبريطانيا تواجهان تهديدات من أنظمة استبدادية لا تؤمن بالحرية أو الديمقراطية"، وفق تعبيرها.
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