فيديو.. رئيسة الوزراء البريطانية: أنا "صهيونية كبيرة" وداعمة لإسرائيل



وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، إن "إسرائيل وبريطانيا تواجهان تهديدات من أنظمة استبدادية لا تؤمن بالحرية أو الديمقراطية"، وفق تعبيرها.









وقالت رئيسة الوزراء البريطانية، إن "إسرائيل وبريطانيا تواجهان تهديدات من أنظمة استبدادية لا تؤمن بالحرية أو الديمقراطية"، وفق تعبيرها.

وأكدت تراس في حفل لجمعية "مجلس النواب اليهود البريطانيين" بأنها داعمة كبيرة لإسرائيل وتعهدت بأنها "ستنقل العلاقة بين المملكة المتحدة وإسرائيل من قوة إلى قوة"، وفق ما نقل موقع (القدس العربي).وفي الحفل الذي نُظم في مدينة بيرمنغهام على هامش اجتماع حزب المحافظين، أكدت تراس على أن بريطانيا لن تسمح أبداً لإيران بالحصول على أسلحة نووية، وتعهدت بالدعم "المطلق والصادق" لإسرائيل.