"التعليم" بغزة تعلن توقيتاً جديداً للحصص الدراسية.. فهل يشمل مدارس الوكالة؟





بدوره، قال رئيس برنامج التربية والتعليم في وكالة (أونروا) في قطاع غزة، فريد أبو عاذرة إن القرار لا يشمل مدارس الوكالة في غزة.



وأوضح أبو عاذرة لـ "دنيا الوطن" أن القرار يقتصر على مدارس الحكومة فقط، ولا يشمل مدارس الوكالة، مبيناً أنهم سيواصلون العمل بالجدول والخطة الحالية.



ولفت خلال حديثه إلى أنهم يدرسون باستمرار التطورات، وفي حال احتاج الأمر لتعديل أو تغيير فسيتم إقراره.











رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة، عن توقيت مدرسي جديد للحصص الدراسية سيتم العمل به في المدارس الحكومية اعتبارا ً من صباح غدٍ الأربعاء الخامس من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، ويستمر حتى بدء التوقيت الشتوي في فلسطين.