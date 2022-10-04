شؤون فلسطينية

برئاسة رباح.. "الديمقراطية" تكشف عن أسماء أعضاء وفدها المتوجه للجزائر

برئاسة رباح.. "الديمقراطية" تكشف عن أسماء أعضاء وفدها المتوجه للجزائر
حوار وطني - أرشيف
خاص دنيا الوطن- هاني الإمام 
كشف رمزي رباح، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بالأسماء الوفد الذي سيغادر نحو الجزائر بهدف المشاركة في لقاء الفصائل الفلسطينية برعاية الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.

وقال رباح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، اليوم الثلاثاء، إنه "سيترأس وفد الجبهة الذي سيحضر لقاء الجزائر، كما وسيضم: صالح ناصر- مسؤول إقليم قطاع غزة بالجبهة، خالدات حسين عضو المكتب السياسي للجبهة من لبنان، وأخيرًا ممثل الجبهة الديمقراطية بالجزائر محمد الحمامي".

وشدد أن وفد الديمقراطية ذاهبٌ للجزائر ليقدم ورقته التي تعبر عن رؤية الجبهة لإنهاء الانقسام الفلسطيني واستعادة الوحدة بين حركتي فتح وحماس، شاكرًا الجهود الجزائرية التي تسعى للتوصل لقواسم مشتركة بين الأطراف كافة تساعدهم في إعادة بناء العلاقات مجددًا.

والجدير بالذكر، أن الجزائر وجهت يوم أمس الإثنين، الدعوات لمختلف الفصائل والتنظيمات الفلسطينية من أجل الحضور والمشاركة في اللقاء المرتقب في العاشر من تشرين أول/ أكتوبر الحالي، والذي يعتبر البعض الجهود الجزائرية استكمالًا للدور المصري في مساعيها لإنهاء الانقسام بين حركتي فتح وحماس.

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