شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع عائلة الأسير ناصر أبو حميد

تفاصيل لقاء وزير الخارجية مع عائلة الأسير ناصر أبو حميد
وزير الخارجية خلال اجتماعه مع شقيق الأسير ناصر أبو حميد
رام الله - دنيا الوطن
التقى وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي في مكتبه، ناجي أبو حميد ممثلاً عن أسرة الأسير ناصر أبو حميد الذي يتعرض لأبشع أشكال الاضطهاد والإهمال الطبي المتعمد من قبل سلطات الاحتلال.

ووضع المالكي، ناجي في صورة وتفاصيل ما قامت به وزارة الخارجية والمغتربين والوزير شخصياً على المستويات الإقليمية والدولية كافة وفي جميع المحافل نصرة لقضية الأسير ناصر ولحشد أوسع ضغط دولي على الحكومة الإسرائيلية للإفراج الفوري عنه، وفضح سياسة الاحتلال العنصرية والقمعية التي
تستهدفه، خاصة وأنه يعاني من مرض عضال يتهدد حياته في كل لحظة. 

وأكد الوزير المالكي في هذا اللقاء أن الوزارة عممت على سفارات دولة فلسطين وبعيد خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بضرورة تكثيف الحراك السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي نصرة للاسير ناصر ابو حميد ضمن حملة بعنوان "خلي أمه تشوفه" ، وذلك بالشراكة مع الاطر والفعاليات والجالية الفلسطينية والجاليات الشقيقة والصديقة، وبمشاركات رسمية من الدول المضيفة.

وأكد الوزير المالكي خلال اللقاء أن الوزارة استلمت التقرير الطبي المترجم عن حالة الأسير ابو حميد الصحية فقط يوم امس واصدر تعليماته بتعميمه فوراً على جميع سفارت وبعثات دولة فلسطين ليتوجه السفراء به لوزارات الخارجية ومراكز صنع
القرار والرأي العام والإعلام فورا، وهذا ما يتم بالفعل.

وأضاف الوزير المالكي أن الوزارة بقطاعاتها ودوائرها وسفاراتها ستواصل بذل قصارى جهودها للقيام بواجباتها تجاه أسرانا الابطال بمن فيهم المعتقلين الإداريين وقضية الأسير
ناصر ابو حميد، كقضية حاضرة بشكل يومي على برنامج عمل الوزير والوزارة، بما في ذلك اشراف الوزارة على ترتيب زيارات لوالدة الأسير ناصر خنساء فلسطين لعدد من
الدول والهيئات الدولية لمخاطبة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة ذات العلاقة بشأن قضية نجلها ناصر، وغيرها من الخطوات العملية الأخرى.

كما تم الاتفاق على استمرار تنسيق الجهود بين الوزارة وأسرة الأسير المناضل ناصر ابو حميد. 

بدوره شكر ناجي وزير الخارجية والمغتربين د.رياض المالكي وطواقم عمل الوزارة والجهود التي تبذلها السفارات نصرة لقضية أخيه الاسير البطل ناصر ابو حميد.

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