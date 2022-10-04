آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأربعاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، ليوم غدٍ الأربعاء.
وقالت الهيئة إن السفر سيكون للمتبقي من الحافلة الأولى، والثانية حتى الرقم (50) من كشف رقم (2022/34) بالإضافة الحافلة الرابعة فقط من كشف الجوازات المصرية رقم (2022/38)
وأكدت على ضرورة التواجد في تمام الساعة 8:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر.
وشددت على ضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره وفق الإعلان، والهيئة غير مسؤولة عن حضور أي مسافر في غير موعده.
ولفتت إلى أنه لا يُسمح للمتأخرين عن موعد سفرهم بالسفر إلا في اليوم الأخير من الكشف المدرجة أسماؤهم فيه.
وأكدت تحديث جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات.
وطالبت بضرورة إحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر.
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