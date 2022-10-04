الجامعة الإسلامية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلبة كليتي أصول الدين والشريعة والقانون

وأقيم حفل تخريج طلبة كليتي أصول الدين والشريعة والقانون في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتور محمد سعدي العكلوك –رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات –رئيس الجامعة، وأعضاء من مجلس الجامعة، وإبراهيم كامل تيسير- عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور رائد طلال شعت-عميد كلية أصول الدين، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكليتي أصول الدين والشريعة والقانون ، وجمع من أصحاب الفضيلة، والسماحة، والقضاة، والشخصيات الاعتبارية، والخريجون والخريجات، وذووهم.جودة التعليموفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كليتي أصول الدين والشريعة والقانون، هنأ الأستاذ الدكتور فرحات خريجي وخريجات "أفواج الأصالة والتميز" وخص بالذكر خريجي وخريجات كليتي أصول الدين والشريعة والقانون، ورحب بضيوف احتفالات تخريج الفوج 41 من الشخصيات الاعتبارية وذوي الطلبة والطالبات.وفي سياق حديثه عن نشأة الجامعة، لفت الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن الجامعة بدأت بلا مبانٍ، ثم بالخيام، ثم بالبركسات، واليوم الجامعة – كما ترون أمامكم – إضافة إلى فرع الجنوب وفرع الوسطى حيث كلية الطب والمستشفى الجامعي الملحق بها مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الذي تم تشغيله مؤقتًا لخدمة مرضى الأورام.وأكد الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن الجامعة اليوم وحسب التصنيفات العالمية التي تصنيف الجامعات من حيث جودة التعليم والبحث العلمي وتوفر الخدمات والمختبرات، هي في مقدمة الجامعات الفلسطينية والعربية والعالمية.وعبر الأستاذ الدكتور فرحات عن اعتزاز الجامعة الإسلامية بخريجي وخريجات كليتي أصول الدين والشريعة والقانون الذين يتقلدون المستويات العليا في المؤسسات الداخلية والخارجية، وطالب خريجي وخريجات هذا الفوج بأن يكونوا خير ممثل لجامعتهم في الإخلاص والتفاني في العمل وأن يسخروا علمهم لخدمة أبناء شعبهم ودينهم ووطنهم.كلمة الخريجينبدوره، قال الخريج بكر مشير المصري –في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خريجي وخريجات كليتي الشريعة القانون وكلية أصول الدين- : "سنكون خير سفراء لهذا الصرح العلمي الكبير في كل الميادين، وسنمضي في طريق من سبقونا نحو التميز والإبداع والبناء"، مشيراً إلى العلم الوفير والمهارات العالية التي اكتسبوها كخريجين من الجامعة الإسلامية، ومن أستاذتهم في مختلف التخصصات، وأضاف الخريج المصري: "للأهل دور كبير وعظيم في توفير الأجواء المناسبة لنا للدراسة والمثابرة، وتشجيعنا الدائم على طلب العلم، وها هم اليوم يقطفون معنا الثمار للانطلاق نحو المستقبل".درع التفوقمع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: الدكتور العكلوك، والأستاذ الدكتور فرحات، والأستاذ والدكتور شعت، والدكتور إبراهيم، درع التفوق للطالبة أسيل صلاح الدين المدهون- الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية أصول الدين للعام الدراسي 2021/2022م، والطالبة دعاء عادل السكني – الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية الشريعة والقانون للعام الدراسي 2021/2022م.بروتوكول التخرجوقد طلب كل من: الدكتور إبراهيم، والدكتور شعت، من رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهم متطلبات التخرج.وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية أصول الدين:برنامج الدراسات العليا (طلاب)قسم التفسير وعلوم القرآنجهاد رياض داود ابو عيادة, خالد مامون محمود مقداد,,فتح الله صبحي عبد الحميد ابو ناجع, ماجد احمد مصطفى الصباغ, محمد زكي شحادة حمد, مصعب موسى مسلم الحشاش, موسى مرزوق أحمد علوان.قسم الحديث الشريف وعلومهأحمد عبد الحميد عبد الرحمن سلامة, عمر خطاب جباره أبو طه, محمد ذيب حمدان رمضان, محمد فايق عبد الرحمن محسن, محمد يوسف محمد الرنتيسي, محمود عبد الكريم مصطفى جودة.قسم العقيدة الإسلاميةمحمد حسن عبد الرحمن القاضي, محمد عبد القادر أحمد الكحلوت.برنامج الدراسات العليا (طالبات)قسم التفسير وعلوم القرآنبيان محمد حرب ابو جامع, ريما خميس محمود حماد,,شريفه محمد رشيد الدلو, نجوى فتحي لطفي الجزار, وجدان خالد سالم حسونه, وفاء محمد حسين عليانقسم الحديث الشريف وعلومهايمان محمد خليل مطر، خولة موسى محمود ابو جلمبو، نجوى ابراهيم حسن عليان.قسم العقيدة الإسلاميةدعاء حسين اسعد الأسطلبرنامج البكالوريوس/ أصول الدين (طلاب)قسم أصول دين /عامعبد الله حاتم علي الخضري, عدي حسن محمود حلس, علي عبد الرؤوف محمد فحجان, محمد أيمن محمد العمصي, محمود سعيد محمد الداموني, نور الدين خالد محمد البريم.قسم الدعوة والإعلامابراهيم سعيد حسين عابد, البراء عصام توفيق القرا,,جميل جهاد جميل الحداد, سامح أيمن عبد الشرباصي, عماد الدين محمد موسى ابو نعمه, عمر بلال محمود ابو النور, محمد احسان عوني عاشور, محمد جبر عبد السلام ابو حسنين, مهند عليان صالح ابوسعيد.برنامج البكالوريوس/ أصول الدين (طالبات)قسم أصول الدين/ عامأروى عبد العظيم نصرالله القدره, اسراء رأفت حسين الرنتيسي,,اسلام محمد سالم ابو عابده, اسماء أحمد محمد شعبان, اسيل صلاح الدين طلب المدهون, اسيل عماد شعبان كالي, اصاله مصطفى عبدالله اصليح, ألاء زياد محمد عبد العزيز, الفت اياد توفيق عوض, انوار صلاح غالب عبد العال, تسنيم جاد الله عبدالدايم ابولبده, خلود عبدالله طالب الشغنوبي, روان اكرم عبد الوهاب قروط, روند نبيل قاسم الزهارنه, ساره عبد الناصر محمد الهيصمي, سناء مرزوق محمد شحيبر, شيماء رائد فضل جعفر, فاطمه جمال أحمد صقر, فاطمه سامي غالي أبو الخير, ميرا محمد عبد الهادي الاشقر, نور عماد عطا عدس, هديل عدنان عفيف مقداد, وئام يوسف محي الدين الاسطل, ياسمين مصلح محمود قشطه.قسم الدعوة والإعلاماخلاص سليم أحمد شمالي, اسراء أسامة عبد القادر أبو مسامح,,اسراء اسعد خضر خضير, اسراء مصطفى خالد ابو مهادي, ايمان عبد الحي حسين الفار, ايمان يوسف محمود ابو مصطفى, دارين محمد عواد خطاب, ضحى رياض علي عبد الهادي, ضحى محمد أحمد حبيب, علا خالد موسى أبو هلال, مرام اسماعيل موسى برهوم, منى يعقوب محمد سعدالله, نور عاهد محمد حمادة, نور هاني راشد اسليم, هديل عادل عبد العظيم المحتسب.وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية الشريعة والقانون:برنامج الدراسات العليا (طلاب)الفقه المقارنمحمود مصطفى منيب صرصورالفقه والتشريع/ أصول الفقهعبد العال محمد عبد العال الاسطل، عثمان مسامح عبد القادر ابو مسامحالفقه والتشريع/ الفقه المقارنابراهيم خليل محمود الشواف, براء خالد شعبان الدحدوح, زهر محمد زهر السعودي, عبد الله مسعود عبد الحميد حجو, ماجد اسماعيل عبدالقادر كلوب, محمد جميل سلمان البسوس, محمد حاتم طه الهباش, محمود عبدالحميد محمود عمران, محمود محمد مصطفى الاسطل.الفقه والتشريع/ القضاء الشرعيرأفت جمعة سعادة بارود، عبد الله نصر هاشم التتر، عمار عصام خالد النجارالقانون العامابراهيم سمير ابراهيم الزرقه، ابراهيم شحدة ابراهيم ابومصطفى، ابراهيم هاني سلطان الوحيدي، أحمد نسيب أحمد موسى، اسماعيل خليل عبد الحميد الصوري، امير محمود يوسف ملكه، بلال أحمد يوسف النجار، حسام تحسين محمد الواديه، حسن علي حسن الحايك، رفعت عصمت محمود حسنين، رمضان محمد فتحي رمضان السلطان، ساري عوني عبد الفتاح سعد، سامر وائل محمد مصبح، صقر نبيل موسى القيسي، عاصم وائل أحمد البايض، عبد الرحمن سليمان عبد الرحمن حمدان، عبد الكريم داود درويش حلس، عبدالرؤوف محمد محمود العرقان، عبدالكريم عبدالله رزق ابو سالم، عبدالله سليم سلامه الحاج سلامه، عبدالله عمر عبدالحميد الأسطل، عدنان خالد سعيد البحيصي، عصام محمود حماده النجار، عماد عبدالله عايش النجارتمت مشاركة ملفات OneDrive for Business معك من قِبل Heba j. Elbalawi. لعرضها، انقر فوق الارتباطات أدناه.الاحتفالفي الجامعة الإسلامية بتخريج دفعة جديدة من طلبة كليتي أصول الدين والشريعة والقانون 1.doc595A3329.jpg595A3232.jpgالاحتفال في الجامعة الإسلامية بتخريج دفعة جديدة من طلبة كليتي أصول الدين والشريعة والقانونتواصلت في الجامعة الإسلامية بغزة لليوم الثاني على التوالي احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين "أفواج الأصالة والتميز" للعام الدراسي 2021/2022م، وأقيمحفل تخريج طلبة كليتي أصول الدين والشريعة والقانون في قاعة المؤتمرات الكبرى بمركز المؤتمرات بالجامعة بحضور الدكتور محمد سعدي العكلوك –رئيس مجلس الأمناء، وأعضاء مجلس الأمناء، والأستاذ الدكتور ناصر إسماعيل فرحات –رئيس الجامعة، وأعضاء من مجلس الجامعة، وإبراهيمكامل تيسير- عميد كلية الشريعة والقانون، والدكتور رائد طلال شعت-عميد كلية أصول الدين، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية بكليتي أصول الدين والشريعة والقانون ، وجمع من أصحاب الفضيلة، والسماحة، والقضاة، والشخصيات الاعتبارية، والخريجون والخريجات، وذووهم.جودة التعليموفي كلمته أمام حفل تخريج طلبة كليتي أصول الدين والشريعة والقانون، هنأ الأستاذ الدكتور فرحات خريجي وخريجات "أفواج الأصالة والتميز" وخص بالذكر خريجي وخريجاتكليتي أصول الدين والشريعة والقانون، ورحب بضيوف احتفالات تخريج الفوج الحادي والأربعين من الشخصيات الاعتبارية وذوي الطلبة والطالبات.وفي سياق حديثه عن نشأة الجامعة، لفت الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن الجامعة بدأت بلا مبانٍ، ثم بالخيام، ثم بالبركسات، واليوم الجامعة – كما ترون أمامكم –إضافة إلى فرع الجنوب وفرع الوسطى حيث كلية الطب والمستشفى الجامعي الملحق بها مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، الذي تم تشغيله مؤقتًا لخدمة مرضى الأورام.وأكد الأستاذ الدكتور فرحات إلى أن الجامعة اليوم وحسب التصنيفات العالمية التي تصنيف الجامعات من حيث جودة التعليم والبحث العلمي وتوفر الخدمات والمختبرات،هي في مقدمة الجامعات الفلسطينية والعربية والعالمية.وعبر الأستاذ الدكتور فرحات عن اعتزاز الجامعة الإسلامية بخريجي وخريجات كليتي أصول الدين والشريعة والقانون الذين يتقلدون المستويات العليا في المؤسسات الداخليةوالخارجية، وطالب خريجي وخريجات هذا الفوج بأن يكونوا خير ممثل لجامعتهم في الإخلاص والتفاني في العمل وأن يسخروا علمهم لخدمة أبناء شعبهم ودينهم ووطنهم.كلمة الخريجينبدوره، قال الخريج بكر مشير المصري –في الكلمة التي ألقاها نيابة عن خريجي وخريجات كليتي الشريعة القانون وكلية أصول الدين- : "سنكون خير سفراء لهذا الصرحالعلمي الكبير في كل الميادين، وسنمضي في طريق من سبقونا نحو التميز والإبداع والبناء"، مشيراً إلى العلم الوفير والمهارات العالية التي اكتسبوها كخريجين من الجامعة الإسلامية، ومن أستاذتهم في مختلف التخصصات، وأضاف الخريج المصري: "للأهل دور كبير وعظيم في توفير الأجواءالمناسبة لنا للدراسة والمثابرة، وتشجيعنا الدائم على طلب العلم، وها هم اليوم يقطفون معنا الثمار للانطلاق نحو المستقبل".درع التفوقمع بدء مراسم بروتوكول التخرج، سلم كل من: الدكتور العكلوك، والأستاذ الدكتور فرحات، والأستاذ والدكتور شعت، والدكتور إبراهيم، درع التفوق للطالبة أسيل صلاحالدين المدهون- الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية أصول الدين للعام الدراسي 2021/2022م، والطالبة دعاء عادل السكني – الحاصلة على المرتبة الأولى على مستوى خريجي وخريجات كلية الشريعة والقانون للعام الدراسي 2021/2022م.بروتوكول التخرجوقد طلب كل من: الدكتور إبراهيم، والدكتور شعت، من رئيس مجلس الأمناء، ورئيس الجامعة، استكمال مراسم تخريج الطلبة بعد الاطلاع على نتائجهم والتأكد من استيفائهممتطلبات التخرج.وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية أصول الدين:برنامج الدراسات العليا (طلاب)قسم التفسير وعلوم القرآنجهاد رياض داود ابو عيادة, خالد مامون محمود مقداد,,فتح الله صبحي عبد الحميد ابو ناجع, ماجد احمد مصطفىالصباغ, محمد زكي شحادة حمد, مصعب موسى مسلم الحشاش, موسى مرزوق أحمد علوان.قسم الحديث الشريف وعلومهأحمد عبد الحميد عبد الرحمن سلامة, عمر خطاب جباره أبو طه, محمد ذيب حمدان رمضان, محمد فايق عبد الرحمن محسن, محمد يوسف محمد الرنتيسي, محمود عبد الكريم مصطفىجودة.قسم العقيدة الإسلاميةمحمد حسن عبد الرحمن القاضي, محمد عبد القادر أحمد الكحلوت.برنامج الدراسات العليا (طالبات)قسم التفسير وعلوم القرآنبيان محمد حرب ابو جامع, ريما خميس محمود حماد,,شريفه محمد رشيد الدلو, نجوى فتحي لطفي الجزار, وجدان خالد سالم حسونه, وفاء محمد حسين عليانقسم الحديث الشريف وعلومهايمان محمد خليل مطر، خولة موسى محمود ابو جلمبو، نجوى ابراهيم حسن عليان.قسم العقيدة الإسلاميةدعاء حسين اسعد الأسطلبرنامج البكالوريوس/ أصول الدين (طلاب)قسم أصول دين /عامعبد الله حاتم علي الخضري, عدي حسن محمود حلس, علي عبد الرؤوف محمد فحجان, محمد أيمن محمد العمصي, محمودسعيد محمد الداموني, نور الدين خالد محمد البريم.قسم الدعوة والإعلامابراهيم سعيد حسين عابد, البراء عصام توفيق القرا,,جميل جهاد جميل الحداد, سامح أيمن عبد الشرباصي,عماد الدين محمد موسى ابو نعمه, عمر بلال محمود ابو النور, محمد احسان عوني عاشور, محمد جبر عبد السلام ابو حسنين, مهند عليان صالح ابوسعيد.برنامج البكالوريوس/ أصول الدين (طالبات)قسم أصول الدين/ عامأروى عبد العظيم نصرالله القدره, اسراء رأفت حسين الرنتيسي,,اسلام محمد سالم ابو عابده, اسماء أحمدمحمد شعبان, اسيل صلاح الدين طلب المدهون, اسيل عماد شعبان كالي, اصاله مصطفى عبدالله اصليح, ألاء زياد محمد عبد العزيز, الفت اياد توفيق عوض, انوار صلاح غالب عبد العال, تسنيم جاد الله عبدالدايم ابولبده, خلود عبدالله طالب الشغنوبي, روان اكرم عبد الوهاب قروط, روندنبيل قاسم الزهارنه, ساره عبد الناصر محمد الهيصمي, سناء مرزوق محمد شحيبر, شيماء رائد فضل جعفر, فاطمه جمال أحمد صقر, فاطمه سامي غالي أبو الخير, ميرا محمد عبد الهادي الاشقر, نور عماد عطا عدس, هديل عدنان عفيف مقداد, وئام يوسف محي الدين الاسطل, ياسمين مصلح محمودقشطه.قسم الدعوة والإعلاماخلاص سليم أحمد شمالي, اسراء أسامة عبد القادر أبو مسامح,,اسراء اسعد خضر خضير, اسراء مصطفى خالد ابومهادي, ايمان عبد الحي حسين الفار, ايمان يوسف محمود ابو مصطفى, دارين محمد عواد خطاب, ضحى رياض علي عبد الهادي, ضحى محمد أحمد حبيب, علا خالد موسى أبو هلال, مرام اسماعيل موسى برهوم, منى يعقوب محمد سعدالله, نور عاهد محمد حمادة, نور هاني راشد اسليم, هديل عادل عبدالعظيم المحتسب.وفيما يلي أسماء خريجي وخريجات كلية الشريعة والقانون:برنامج الدراسات العليا (طلاب)الفقه المقارنمحمود مصطفى منيب صرصورالفقه والتشريع/ أصول الفقهعبد العال محمد عبد العال الاسطل، عثمان مسامح عبد القادر ابو مسامحالفقه والتشريع/ الفقه المقارنابراهيم خليل محمود الشواف, براء خالد شعبان الدحدوح, زهر محمد زهر السعودي, عبد الله مسعود عبد الحميدحجو, ماجد اسماعيل عبدالقادر كلوب, محمد جميل سلمان البسوس, محمد حاتم طه الهباش, محمود عبدالحميد محمود عمران, محمود محمد مصطفى الاسطل.الفقه والتشريع/ القضاء الشرعيرأفت جمعة سعادة بارود، عبد الله نصر هاشم التتر، عمار عصام خالد النجارالقانون العامابراهيم سمير ابراهيم الزرقه، ابراهيم شحدة ابراهيم ابومصطفى، ابراهيم هاني سلطان الوحيدي، أحمد نسيب أحمد موسى، اسماعيل خليل عبد الحميد الصوري، امير محموديوسف ملكه، بلال أحمد يوسف النجار، حسام تحسين محمد الواديه، حسن علي حسن الحايك، رفعت عصمت محمود حسنين، رمضان محمد فتحي رمضان السلطان، ساري عوني عبد الفتاح سعد، سامر وائل محمد مصبح، صقر نبيل موسى القيسي، عاصم وائل أحمد البايض، عبد الرحمن سليمان عبد الرحمن حمدان،عبد الكريم داود درويش حلس، عبدالرؤوف محمد محمود العرقان، عبدالكريم عبدالله رزق ابو سالم، عبدالله سليم سلامه الحاج سلامه، عبدالله عمر عبدالحميد الأسطل، عدنان خالد سعيد البحيصي، عصام محمود حماده النجار، عماد عبدالله عايش النجار، عمر احمد مسلم الشاعر،كرم عبد الرؤوف عبد الهادي منصور،محمد ايهاب عبد الرحيم الحاج احمد، محمد بهائي راغب شراب، محمد خليل رمضان صبره، محمد فتحي دياب حجازي، محمد فوزي محمد ابولولي، محمد محمود حسن ابو ريالة، محمد منير خميس حمدان، محمد هاشم ديب جنيد، محمود زكريا عبد الله النجار، محمود عبدالسلام سلمان اليازوري، معتصم فريد سعيد النجار، نضال يوسف جدوع ابو يوسف، هيثم اسماعيل نظير مهنا، وائل محمد حسن قشطة.برنامج البكالوريوس (طلاب)قسم الشريعة الإسلاميةابراهيم مسعود ابراهيم شملخ, أحمد حازم أحمد حلس,,أحمد حسني أحمد منصور, احمد طارق محمد الاشقر, اسامة نهاد سالم السقا, بلال ابراهيم عبد الله عيسى, بلال بهجتمحمد المدهون, حمزة محمد سليم صالح, حمزه مصطفى محمود محمود, ربيع عاطف حمدان طبش, زكريا سالم أحمد سلامة, سامر جمال محمد الباز, سامي حسام محمود دوله, صلاح الدين كمال سالم ابو عوض, عاصم أحمد ابراهيم زينو, عبد الله رأفت حمدان الحمايده, عبدالرحمن زكي سليمان قديح,عبدالرحمن محمد محمود ابو ضباع, عبدالكريم عامر محمد هاشم حمادة, عبدالله نايف عبد الهادي الحاج, عيسى صالح يوسف خليفة, غسان يوسف توفيق غراب, فوزي خليل محمد القطروس, ليث ابراهيم سليمان الددا, محسن سعد الدين محمد الشوبكي, محمد اسماعيل احميدان ابو بريك, محمد امينعلي ابو ديه, محمد سهيل سليمان الفصيح, محمد فوزي عبد السلام شلدان,محمد ماجد محمد رمانه, محمود صلاح محمد أبوغالي, هيثم رياض محمود سمرة.قسم الشريعة والقانونابراهيم جمال أحمد الهندي, ابراهيم عطيه محمد ابو شعر,,ابراهيم عمر خليل الرملاوي, أحمد زياد محمود بركة, احمد سفيان سالم ضاهر, احمد علاء زهير خليفه, أحمدمهدي حسن شعبان, اشرف احمد سلامه سكر, امير رياض خليل ابو رحمه, انيس يحيى محمد خويطر, باسل جميل محمد ابو خطاب, بكر مشير عمر المصري, بلال هشام عصام الافرنجي, ثابت ناصر صالح الطباطيبي, جابر جبر جابر النويري, حازم طالب سعدالله شلدان, حمدان محمود حمدان الأسطل, خالدسمير ابراهيم ابو مهادي, خالد عوني محمد عايش, خليل أيمن خليل السيد, خليل زايد سالم ابو رزق, خميس موسى فارس الطناني, زين العابدين اسماعيل أحمد ابو نجا, سامح وائل اسماعيل الديب, سامر سهيل نعمان ابو سمره, سامي شحده ابراهيم طباسي, ساهر تيسير أحمد الهرش, سليم ناصرسليم دبابش, طارق محمد عبدالله ابو محسن,طلال اسعد أحمد ابو جزر, عبد الرحمن سليمان أحمد العقاد, عبد الرحمن ماهر عوض ابو لطيفة, عبد الرحمن محمد فارس ابومعمر, عبد الكريم عماد الدين عبد الكريم اللحام, عبد الله عدنان عبد الرحمن ابو طعيمه, عبد الله عيسى عبد الكريم برهوم, عبد المجيد محمد فتحي الشاعر,عبدالكريم جهاد جبر قنن, عبدالله رياض صالح المشهراوي, عبدالمعطي محمد عبد المعطي الاغا, عبدالوهاب احمد محمد الهبيل, علاء حلمي حسين فوجو, علاء عبد السلام عبد الغني الهمص, علاء محمد عواد زعرب, علي ناصر مساعد رضوان, عمرو أيمن رمضان مصلح, فارس فايز فارس الاشرم,فراس يوسف محمد عوض, فضل منير فضل ابو زور, مؤمن خليل شحته الدلو, مؤمن محمد حسان ياسين, مؤيد نبيل أحمد القانوع, محمد ابراهيم محمد الاسطل, محمد أحمد عارف البلبيسي, محمد أحمد محمود عامر, محمد جمال يوسف المصري, محمد جمعه محمد محمد جمعه ريحان, محمد حسام سعيد الدريملي,محمد خالد محمد الصعيدي, محمد خليل محمد قنن, محمد خليل يوسف القاضي, محمد سليمان احمد الرقب, محمد عبدالله محمد اللحام, محمد عمر حامد النجار.برنامج الدراسات العليا (طالبات)الفقه المقارنسماح عبدالسلام عارف القرا, مي عبدالله سليمان القديم, ياسمين عمر حمدان المصريالفقه والتشريع/ الفقه المقارنأسماء يوسف رمضان أبوجزر, ايناس غسان محمد البطه,,دلال محمد بهجت العبدعمر, رباب ابراهيم علي الشاعر, زينب ابراهيم موسى برهوم, مريم صبحي حسن نصار, ولاء روحيجمعة الطويلالقانون العامحسنه محمد مصطفى ابو سيدو, رولا وليد عارف حمادة, لبنى عودة حسن التلباني, نسمه حسين سالم العطار, نورنبيل مصطفى الكردي, هالة حمزه دياب دغمش, هديل وائل منير ابو مرعي.برنامج البكالوريوس (طالبات)قسم الشريعة الإسلاميةابرار خالد محمود ابو مصطفى, اسراء رمزي محمد ابو رزق,,اسراء عبد سعيد الكيلاني, اسماء جهاد محمد عياش, الاء اديب علي بركة, الاء اسامه يوسف الجزار, امال محمدموسى اصليح, امامة سعيد عبد الرحيم حمد, اميرة عبد الناصر سليمان الاسطل, انسام عادل محمد عقل, آية فوزي رمضان الوكيل, اية نبيل حسن شعبان, ايمان عصام عبد الهادي ابو سالم, ايمان كمال أحمد غنيم, ايه بركات محمد ضهير, ايه محمد يحيى عوض, تسنيم وليد ديب بدر, حنين خليلفتحي عبيد, رقيه عصام توفيق القرا, رنا اسماعيل ابراهيم الشواف, رنا محمد فايز الإفرنجي, روان اعتماد رامز طافش, سعديه نور الدين محمد عقيلان, سماح ساق الله مصطفى عوض, سماح مصطفى خليل المغير, سميره سليم كامل حلس, سندس زكريا حسن المعني, سيرين محمد محمد القصاص, شيماءيوسف محمود أبو كميل,فاطمه بسام يوسف حمد, فاطمه كمال موسى ابو نمر, كفاح اكرم عثمان العبادله, مريم محمد علي الاسطل, مريم محمد فارس ابومعمر, منى جهاد حجاج اشبير, نداء رياض محمد دويمه, نرمين محمد سلمان حجازي, نسيبه حسن عمر خليل, نشوى محمد علي شراب, هالة محمد أكرم صقر حلس, هاله وائلعبد الرازق الرقب, هبه أحمد عبد المجيد المهموم, ورده حمدان هاشم شراب, وفاء سليمان حسن أبو جزر, وفاء عبد القادر أحمد الاسطل.قسم الشريعة والقانوناخلاص أحمد سلمان ابو عمرة, اسراء محمد محمود البغدادي,,اسلام محمد انور حرارة, اسماء نبيل دياب الهركلي, اسيل محمد سليمان العرقان, الاء حسن سعيد الهندي,الاء حمدان محمد مقداد, الاء طارق اسماعيل ريان, آلاء عودة عاشور عودة, العنود مصباح محمد الصفدي, امل سامي خليل الشواف, امنه جمال أحمد النمروطي, ايات فوزي محمد الجريسي, اية عبدالله موسى اصرف, اية محمد زكريا شبير, ايه احمد اسحق الجرجاوي, ايه ماضي محمد اللحام,بسمه جمال محمد الدره, جميله عبدالله يوسف هنية, دعاء عادل قاسم السكني, دعاء عادل نمر ارشي, ديانا وائل محمد سعيد الحليمي, رنين اسامه عبد الرازق المشهراوي, رنين عادل محمد ابو هويشل, روان ماهر محمد هنا, ريما هاني صلاح حلس, سجا انور مروان النمروطي, سحر محمد داودضاهر, سماح سامي رفيق عبد العال,سندس أديب محمد سفيان الربعي, شروق محمد حمدان برهوم, صفا زياد نمر القشاش, ضحى عطا موسى أهل, عايدة محمود عبد طباسي, عبير نضال يوسف ابو جميزه, فاتن امين خليل عمر, فاديه محمد كامل عبد القادر السلطان, فاطمة سهيل خالد ابو علي, فايزة نافذ يوسف عاشور, فرح أحمدحلمي شراب, كوثر منير عبد المجيد ابو الحصين, مرام رائد عبد العزيز المشهراوى, مرح اشرف عوض النفار, مرح عدنان حسن ابو جزر, مريم عبد الكريم رشيد إكي, مريم عمران محمد مطر, منار علي محمد النجار, نعمه جمال عبد الكريم ضبان, نهى عبد الكريم سلمان رضوان, نوارة ماهر محمدالعجله, نور خالد ايوب خضوره, نور طلعت احمد سمير الشوا, نور نعيم اسعد الصفدي, نوره امين صالح كلوب, هبه صلاح أحمد الكحلوت, هنا عماد العاصي الطويل, وفاء محمد أحمد اسماعيل, وفاء هاني محمود ابوعبدو, يسرى محمد محمد صافي.