شؤون فلسطينية

"الاقتصاد" بغزة تقرر تخفيض فاتورة الكهرباء وتوفير خط دائم 24 ساعة للمصانع

"الاقتصاد" بغزة تقرر تخفيض فاتورة الكهرباء وتوفير خط دائم 24 ساعة للمصانع
صورة مصنع
رام الله - دنيا الوطن
قررت وزارة الاقتصاد الوطني بغزة، اليوم الثلاثاء، تخفيض فاتورة الكهرباء وتوفير خط دائم 24 ساعة للمصانع في القطاع.

وأوضحت الوزارة أنه تم تخفيض فاتورة الكهرباء للمصانع بقيمة 20% وتوفير خط بديل دائم 24 ساعة للمصانع التحويلية، لافتةً إلى أن هذه المصانع تساهم في تشغيل آلاف الأيدي العاملة.

وأضافت أنها وفرت حماية لـ 24 سلعة لها بديل محلي من أصل أكثر من 500 صنف يتم إدخاله على المعابر، وهي ذات جودة عالية وتغطي احتياج السوق، موضحةً أن قرار دعم المنتج المحلي ساهم في تضاعف فرص التشغيل.

واعتبرت أن القرار الأخير لم يحقق أي جباية تذكر من الرسوم الجديدة للحكومة، مضيفة أنه تم الجلوس مع الغرفة التجارية واتحاد الصناعات ضمن لجنة خاصة برئاسة وزارة الاقتصاد لدراسة القرار واختيار الأصناف وذلك قبل تطبيقه.

وأفادت بأن التجار المستوردين لا يتأثرون بهذا القرار لأن باستطاعتهم استبدال المنتجات المستوردة بالمنتجات المحلية أو العمل على اختيار أصناف أخرى ليس لها بديل محلي أو التعامل مباشرة مع أصحاب المصانع المحلية لتسويق منتجاتهم "وبذلك نحقق التكاملية بين التاجر والصانع". وفق وزارة الاقتصاد في غزة

ونوهت إلى أن عددًا من المستوردين توافقوا مع المصانع، وقاموا باستبدال منتجاتهم المستوردة بالمحلية كما حصل مع قطاع المنتجات البلاستيكية.

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