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الرئيس التونسي: على الحكومة الإنصات لمشاغل المواطنين

الرئيس التونسي: على الحكومة الإنصات لمشاغل المواطنين
الرئيس التونسي
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، الإثنين، بقصر قرطاج، رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان.

وتناول اللقاء سير العمل الحكومي، وفق ما أفادت به رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، حيث شدّد الرئيس التونسي على أنّ مصالح الدولة يجب أن تقوم بدورها كاملا وأن تُنصت لمشاغل التونسيين والتونسيات في كلّ المجالات.

كما وأكد على ضرورة ضمان تزويد الأسواق بالسلع المطلوبة، ووضع حد لظاهرة فقدان بعض المواد فجأة لتعود إلى السوق مرة أخرى بأسعار مختلفة، وفق قناة (سكاي نيوز).

وتطرّق الاجتماع، كذلك، إلى ضرورة الاستعداد الجيّد للانتخابات حتى يعبر الشعب عن إرادته بكل حرية بعيدا عن كل محاولات الانحراف بها.

وذكر رئيس الجمهورية بأن المرسوم المتعلّق بالانتخابات ينصّ على عقوبات جزائية سواء بالنسبة إلى الراشي أو إلى المرتشي، ويجب الانتباه إلى ما يُدبر له البعض عن طريق المال الفاسد لشراء الذمم على عادتهم في ذلك في مثل هذه المناسبات، وفق نصّ البلاغ.

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