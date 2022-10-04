رام الله: "الاقتصاد" تحيل 29 مخالفاً للنيابة العامة

رام الله - دنيا الوطنأحالت وزارة الاقتصاد الوطني 29 مخالفاً للنيابة العامة لمكافحة الجرائم الاقتصادية خلال الشهر الماضي لعدم التزامهم بالسقف السعري المحدد واتجارهم بمواد تالفة.وأفاد التقرير الشهري، تنفيذ الطواقم 408 جولة تفتيشية صباحية ومسائية شملت 3الاف محل ومنشأة، وجد من بينها 88 محلاً مخالفاً تم على إثرها اخطار 50 محلا وتسجيل 16 تعهداً قانونياً لمخالفين بغرض تصويب وضعهم القانوني.وضبطت الطواقم خلال جولاتهم الميدانية 43 طن من المنتجات اغلبها منتجات غير وطنية، كما تعاملت مع 107 شكوى وردت عبر الخط المباشر 129.وأشارت الوزارة إلى سحب الطواقم 16عينة من السلع والمنتجات لفحصها مخبريا والتأكد من صحتها وسلامتها للمستهلك خاصة بعد اكتشاف منتجات الإسرائيلية تحتوي على مواد ملوثة.