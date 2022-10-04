غزة: الكشف عن قضية تسول إلكتروني بـ 27 ألف دولار

رام الله - دنيا الوطنكشفت دائرة الجرائم الإلكترونية بالمباحث العامة، بغزة، قضية تسول إلكتروني قام بها المواطن (إ. ط) على فترات متابعة، استلم خلالها مبلغ 27 ألف دولار من مصادر مجهولة الهوية.وأوضحت دائرة الجرائم الإلكترونية، أن المتابعة كشفت عن متلقي الأموال، وباستدعائه واستجوابه، أقر بقيامه بالتسول الإلكتروني وتلقي مبالغ مالية من متبرعين من الخارج دون وجه حق.وقال إنها أحالت المشتبه به وملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه وفقاً للأصول.