شؤون فلسطينية

غزة: مهرجان "السجادة الحمراء لأفلام حقوق الإنسان" ينطلق في 13 أكتوبر الحالي

غزة: مهرجان "السجادة الحمراء لأفلام حقوق الإنسان" ينطلق في 13 أكتوبر الحالي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت اللجنة التحضيرية لمهرجان "السجادة الحمراء لأفلام حقوق الإنسان" بالشراكة مع مركز غزة للثقافة والفنون، عن انطلاق المهرجان في نسخته السادسة في قطاع غزة والضفة الغربية، وذلك في الثالث عشر من شهر أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة ستة أيام، تحت شعار "شوفونا".

وقال عبد الرحمن حسين نائب رئيس المهرجان إن المهرجان استقبل أكثر من 300 طلب عبر منصة (filmfreeway)، حيث كانت أعلى الدولة المُسجلة هي فرنسا، والولايات المتحدة، وبريطانيا، وإيران.

وقال منتصر السبع المدير التنفيذي للمهرجان إنه تم اختيار 45 فيلما للمشاركة من قبل لجنة مشاهدة واختيار الأفلام، بما يتناسب مع شعار المهرجان، وتسليط الضوء على أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين.

وأضاف السبع " أكثر من نصف الأفلام التي تم اختيارها هي أفلام فلسطينية، أو ارتبطت مواضيعها بالقضية الفلسطينية".

وشدد رئيس المهرجان المخرج خليل المزين على أن اسم المهرجان (شُفونا) يرمز لتجاهل العالم للقضية الفلسطينية، والصمت تجاه إغلاق الاحتلال لمؤسسات حقوق الإنسان في الضفة الغربية، والمضايقات التي يتعرض لها فريق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والعزلة التي يعيشها قطاع غزة.

وأكد المزين أن الشعب الفلسطيني يجب أن يُوصل رسالته للعالم بكافة السبل والوسائل، وأبرزها الأفلام والفن والسينما، باعتبار هذه اللغة أساسية وتصل للجميع أي كان لغته".

وأقيم المهرجان في نسخته الأولى عام 2015 في حي الشجاعية شرق مدينة غزة، حيث فرشت سجادة حمراء بين أنقاض البيوت المدمرة بفعل الحرب الإسرائيلية عام 2014، وعرضت سلسلة أفلام في المكان، وحقق نجاحا ورواجا كبيرين على المستوى الفلسطيني والعربي والدولي.

وحصل المهرجان على العضوية الكاملة في الشبكة العالمية لمهرجانات أفلام حقوق الإنسان (H.R.F.N) التي تتخذ من مدينة أمستردام في هولندا مقرا لها.

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