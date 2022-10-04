(قناة كان): إغلاق تام في الضفة ومعابر غزة بسبب عيد الغفران

رام الله - دنيا الوطنتفرض سلطات الاحتلال الإسرائيلي عصر اليوم الثلاثاء، إغلاقاً شاملاً في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، بسبب عيد الغفران الذي يأتي ضمن الأعياد اليهودية.وقالت قناة (كان) الإسرائيلية، إنه "عند الساعة السادسة من مساء اليوم يبدأ صوم الغفران عند اليهود (يوم كيبور) ستتوقف خلاله حركة المواصلات العامة، وتُعطل جميع المؤسسات والخدمات العامة، ويقف بث جميع وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية تماما".وأضافت القناة "سيتم كذلك فرض إغلاق على مناطق السلطة ومعابر غزة حتى ليلة الغد، بناءً على تقييمات أمنية، في ظل استنفار أمني واسع خشية وقوع عمليات".