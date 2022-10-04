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ليبيا: اكتشاف جريمة تحت التراب لتنظيم الدولة

ليبيا: اكتشاف جريمة تحت التراب لتنظيم الدولة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت هيئة البحث والتعرف على المفقودين في ليبيا، العثور على 42 جثة مدفونة في مقبرة جماعية بمدينة سرت وسط البلاد، المعقل السابق لتنظيم الدولة.

وقال المتحدث باسم هيئة البحث والتعرف على المفقودين عبد العزيز المبروك، إن جميع الجثث الـ 42 نقلت إلى مستشفى قريب، وجمعت عينات من دمائها وأسنانها وعظامها للتعرف على الضحايا المفقودين.

وأضاف أنه عثر على 11 جثة أخرى بالقرب من نفس الموقع في أيار/ مايو، ولم ترد أي معلومات عن سبب وفاة أي من أصحاب الجثث، وفق قناة (سكاي نيوز).

وخلال السنوات الأخيرة، عثر على العديد من المقابر الجماعية في أنحاء ليبيا.

في كانون الأول/ ديسمبر 2018، عثر على جثث ما يزيد على 30 رجلا قرب سرت، يعتقد أنها لمجموعة من الإثيوبيين أعدمهم مقاتلو تنظيم الدولة في مقطع مصور نشره التنظيم قبل سنوات.

وطرد التنظيم بالفعل من المدينة في ديسمبر 2016، من قبل القوات التي تقاتل لصالح حكومة الوفاق الوطنية السابقة المدعومة من الأمم المتحدة.

ولا يزال المئات من مقاتلي تنظيم الدولة السابقين محتجزين في السجون الليبية، وكثير منهم ينتظر المحاكمة.

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