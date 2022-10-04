الطيراوي يرد على تصريحات الزهار بشأن لقاء الجزائر

خاص دنيا الوطن- هاني الإمامكشف توفيق الطيراوي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، موقفه من لقاء الجزائر المرتقب في أوائل شهر تشرين أول/ أكتوبر الحالي، والذي سيضم كافة التنظيمات الفلسطينية من أجل الحوار والوصول لقواسم مشتركة تنهي الانقسام.وقال الطيراوي في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن "الجزائريين قدموا لوفد حركة فتح ورقة، والحوار حول بنودها نتج عنه بعض الملاحظات التي تم الاتفاق عليها في النهائية، بحيث أبدى وفد الحركة حرصه الكبير على عدة أمور: أولًا الحرص على إنجاز الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام".وأضاف: "أما القضية الثانية، حرص حركة فتح على أن يكون لمصر دورها الذي بدأته منذ عدة سنوات، وأن تكون شريكة في إنجاح هذه اللقاءات بالجزائر، أما النقطة الثالثة تقتصر بنجاح الجزائريين في لم الشمل العربي تحديدًا الفلسطيني بإنهاء الانقسام بمساعدة ومباركة مصرية وجهد مشترك".وأردف: "سيتوجه وفدنا الفلسطيني في أوائل شهر تشرين أول/ أكتوبر إلى الجزائر عندما توجه الدعوة إلى كل التنظيمات الفلسطينية".وحول تصريحات القيادي بحركة حماس محمود الزهار الذي شدد أن لقاء الجزائر لن يأتي بنتائج، شدد الطيراوي أن الزهار هو أفضل من أعطى الرأي الصحيح عن حركة حماس، لأن القيادات الأخرى في حركته دائمًا وأبدًا لا تقول ما بداخلها.وأكمل: "ولكن الزهار من يعطي الموقف الحقيقي لحركة حماس والذي يتمنى الفشل لهذه اللقاءات بدلًا من التمني لنجاحها، وهو أكثر الأشخاص الذي أحب السماع لها حتى أعرف الحقيقة".