"الشرطة" تكشف ملابسات جريمة مقتل مواطن بقلقيلية

رام الله - دنيا الوطنكشفت الشرطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية، تفاصيل جريمة مقتل مواطن من مدينة قلقيلية.وقال العقيد لؤي ارزيقات، الناطق الإعلامي باسم الشرطة، إن إدارة المباحث العامة بشرطة المحافظة قد باشرت إجراءات التحقيق والبحث بجريمة مقتل مواطن من سكان مدينة قلقيلية.وتابع: "كان قد عثر على جثته وعليها آثار حرق في منطقة تقع بين بلدتي حجه و كفر لاقف شمال مدينة قلقيلية قبل حوالي اسبوع".وأضاف ارزيقات، أنه بعد البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل إدارة المباحث العامة تم كشف ملابسات الجريمة وإحالة القضية إلى جهات الاختصاص اصولا.