ترامب يرفع دعوى ضد "سي أن أن" بتهمة التشهير

رام الله - دنيا الوطنرفع الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد شبكة "سي أن أن" بتهمة التشهير به، مطالباً بتعويض لا يقل عن 475 مليون دولار.وتزعم الدعوى المرفوعة في محكمة فيدرالية في ولاية فلوريدا أنّ شبكة "سي أن أن" حاولت تشويه سمعة ترامب، باستخدام لغة تشهيرية، كجزء من جهد منسق لتغيير كفة التوازن السياسي لمصلحة الديمقراطيين.وأشارت الدعوى إلى أنّ "سي أن أن" حاولت "تلويث المشتكي ترامب بسلسلة من التسميات الفاضحة والكاذبة، والتشهير به باستخدام كلمات مثل: التابع الروسي، والمتمرد، وهتلر".كما زعمت الدعوى أنّ "سي أن أن" استخدمت لغة مثل "كذبة ترامب الكبرى"، في إشارة إلى مزاعمه بأنّ انتخابات 2020 سُرقت، وبالتالي "تصرفت بخبث حقيقي".وفي السياق، وصف ترامب، في بيان، شبكة "سي أن أن" بالقناة الإخبارية التي تحولت إلى مزوّد للمعلومات المضللة والتشهير والأخبار الكاذبة.وتوعّد الرئيس الأميركي السابق برفع دعاوى قضائية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة ضد عدد آخر من القنوات الإخبارية، إضافةً إلى لجنة الكونغرس المعنية بالتحقيق في اقتحام مبنى الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير 2021.