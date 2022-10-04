تفاصيل حالة الطقس في فلسطين حتى يوم الجمعة

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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو حارا نسبيا إلى حار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو غائما جزئيا لطيفا في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق ، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم الأربعاء 2022/10/05 : يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الخميس 2022/10/06 : يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ويطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .الجمعة 2022/10/07 : أجواء خريفية غائمة جزئيا معتدلة نهارا وباردة ليلا ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 2-3 درجات مئوية ، ويحتمل سقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية والرياح شمالية غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: