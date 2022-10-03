شؤون فلسطينية

الاحتلال يزعم إحباط محاولة لتهريب أكثر من 60 قطعة سلاح من الأردن

الاحتلال يزعم إحباط محاولة لتهريب أكثر من 60 قطعة سلاح من الأردن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، اعتقال شخصين  بالقرب من قرية الزبيدات الفلسطينية في منطقة الأغوار بزعم تورطهما في عملية لتهريب أكثر من 60 قطعة سلاح عبر الحدود الأردنية.

ووفق ما نقل موقع (عرب 48)، فإن جيش الاحتلال ادّعى في بيان له، أن "العملية الذي نفذها بالمشاركة مع عناصر من جهاز الشرطة، شملت إحباط تهريب نحو 61 مسدسا بالإضافة إلى بندقية من طراز M16، وادعى أن قواته اعتقلت مشتبها به من موقع التهريب وعثر في مركبته على الأسلحة المذكورة".

وأضاف أن "شخصا آخر اعتقل بالقرب من بلدة الزبيدات في غور الأردن، شرقي الضفة المحتلة، بدعوى الاشتباه بأنه قدم المساعدة في محاولة تهريب".

وقال إنه تم اقتياد المعتقلين للتحقيقات لدى الوحدة الشرطية الخاصة المسؤولة عن الاستخبارات الحدودية في منطقة النقب".




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