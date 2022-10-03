الاحتلال يزعم إحباط محاولة لتهريب أكثر من 60 قطعة سلاح من الأردن



ووفق ما نقل موقع (عرب 48)، فإن جيش الاحتلال ادّعى في بيان له، أن "العملية الذي نفذها بالمشاركة مع عناصر من جهاز الشرطة، شملت إحباط تهريب نحو 61 مسدسا بالإضافة إلى بندقية من طراز M16، وادعى أن قواته اعتقلت مشتبها به من موقع التهريب وعثر في مركبته على الأسلحة المذكورة".



وأضاف أن "شخصا آخر اعتقل بالقرب من بلدة الزبيدات في غور الأردن، شرقي الضفة المحتلة، بدعوى الاشتباه بأنه قدم المساعدة في محاولة تهريب".



وقال إنه تم اقتياد المعتقلين للتحقيقات لدى الوحدة الشرطية الخاصة المسؤولة عن الاستخبارات الحدودية في منطقة النقب".











رام الله - دنيا الوطنأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، الإثنين، اعتقال شخصين بالقرب من قرية الزبيدات الفلسطينية في منطقة الأغوار بزعم تورطهما في عملية لتهريب أكثر من 60 قطعة سلاح عبر الحدود الأردنية.