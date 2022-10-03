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شؤون فلسطينية

القنصليّة البريطانيّة والمتحف الفلسطيني يوقّعان اتفاقيّة تعاون لدعم برنامج منح تشيفينينغ الدراسيّة

القنصليّة البريطانيّة والمتحف الفلسطيني يوقّعان اتفاقيّة تعاون لدعم برنامج منح تشيفينينغ الدراسيّة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
احتفلت القنصليّة البريطانيّة العامّة في القدس، الأسبوع الماضي، بتوقيع اتفاقيّة تعاون وشراكة مع المتحف الفلسطيني- جمعيّة غير حكوميّة، لدعم برنامج منح تشيفينينغ الدراسيّة من خلال "منحة رياض كمال للعلوم المتحفيّة"، على أن يعود خرّيج/ خرّيجة المنحة للعمل في دوائر المتحف الفلسطيني المختلفة.

تنصّ الاتفاقيّة الموقّعة على دعم منحة ماجستير واحدة كلّ عام لمدّة ثلاثة أعوام متعاقبة، لطالب/ طالبة فلسطيني/ فلسطينيّة في العلوم المتحفيّة المختلفة.

 ويعدّ تشيفينينغ واحدًا من أهمّ البرامج البريطانيّة المموّلة من وزارة الخارجيّة والتنمية البريطانيّة، إذ تُمكّن المنحة الخرّيجين، من جميع أنحاء العالم، من الالتحاق بأيّ جامعة من الجامعات الرّائدة في المملكة المتّحدة، لدراسة الماجستير لمدة سنة واحدة ضمن أيّ مجال. وفي السّياق ذاته، تُعزّز الشراكات المحلّيّة البرنامج وتدعمه ليصبح مُستدامًا، لما لذلك من أهداف تصبُّ في تمكين حصول الطلبة الفلسطينيّين على فرص التعليم العالي في أهمّ جامعات العالم.

وبدأ الاحتفال بكلمة من القنصل البريطاني العام في القدس، ديان كورنر، إذ عبّرت عن شكرها للدعم السخيّ الذي وفّره المتحف الفلسطيني.

وقالت: "نحن فخورون وسعداء جدًا بهذه الشراكة الاستثنائيّة مع المتحف الفلسطيني؛ هذه الشراكة التي من شأنها دعم المشهدين الثقافي والفنّي في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، والاستثمار في الشباب الفلسطيني في مجالات نوعيّة، كالفنّ والثقافة لتعزيز الحفاظ على الهويّة الوطنيّة والتراثيّة، وهُنا، نشكر المتحف الفلسطيني على التزامه بدعم برنامج منح تشيفينينغ".

ومن جانبها، قالت المدير العام للمتحف الفلسطيني، الدكتورة عادلة العايدي- هنيّة، في كلمتها "نسعدُ في المتحف الفلسطيني بتوفير مثل هذه المنح الدراسيّة، بفضل الدعم السخي للسيّد رياض كمال الذي لم يتوان عن دعم المتحف ذهابًا لتحقيق استدامته. وإنّ رؤيتنا المُشتركة لهذه المنحة إنّما تَصُبُّ في التطوير الأكاديمي، ولاحقًا المهني، للشباب الفلسطيني، خصوصًا وأنّ المتحف يوفّر لخرّيجي منحة رياض كمال فُرصة عمل ضمن تخصّصات عملٍ ينفرد بها المتحف، وذلك استكمالًا لسعيه الدؤوب وجهوده الحثيثة في توثيق وعرض التراث الفلسطيني المادّي وغير المادّي، وصولًا لإنتاج ونشر تجارب تعليميّة وإبداعيّة حول فلسطين وشعبها وتاريخها".

والمتحف الفلسطيني- جمعيّة غير حكوميّة، هو مؤسّسة ثقافيّة مستقلّة، مكرّسة لتعزيز ثقافة فلسطينيّة منفتحة وحيويّة على المستويين المحلّي والدولي. يُقدّم المتحف ويساهم في إنتاج روايات عن تاريخ فلسطين وثقافتها ومجتمعها بمنظورٍ جديد، كما يوفر بيئة حاضنة للمشاريع الإبداعيّة والبرامج التعليميّة والأبحاث المبتكرة.

يُذكر أنّ باب التقدّم لمنحة تشيفينينغ للعام الدراسي 2023-2024 مفتوح حتى بداية شهر تشرين الثاني المُقبل.

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