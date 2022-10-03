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  • مصادر محلية: اندلاع مواجهات بين شبان وقوات الاحتلال في بلدة العيزرية شرق القدس المحتلة

شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية: شعبنا سيواصل مسيرة النضال والمقاومة حتى زوال الاحتلال

الجبهة الشعبية: شعبنا سيواصل مسيرة النضال والمقاومة حتى زوال الاحتلال
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة شهيدي رام الله ، "الشهيد البطل خالد الدباس، والشهيد البطل باسل بصبوص"، "الذين ارتقوا خلال مواجهتهم للاحتلال، ومحاولة تنفيذهم عملية دهس قرب مخيم الجلزون برام الله، فجر اليوم الإثنين".

وأكدت الجبهة في بيان صحفي على أن" لهيب الثورة، والعمليات النوعية التي ينفذها الشبان في مدن الضفة الأبية ضد الاحتلال والمستوطنين، هو تأكيد على أن شعبنا لن يسمح للاحتلال بتمرير جرائمه دون عقاب، وأنه لن يتراجع عن مقاومته، وسيواصل مسيرة النضال حتى تحقيق أهدافه".

وقالت "إننا في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة وإذ ننعى الشهداء الأبطال، نحيي أبناء شعبنا في الضفة الغربية، ونعبّر عن فخرنا واعتزازنا بمقاومتهم، التي تثبت كل يوم أن إرادة شعبنا أقوى من جبروت الاحتلال وإرهابه، وسيواصل مقاومته الشاملة حتى زوال الاحتلال عن كامل التراب الفلسطيني".

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