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شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية تنظم فعالية مركزية بمناسبة يوم المسن العالمي

التنمية الاجتماعية تنظم فعالية مركزية بمناسبة يوم المسن العالمي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت مديرية التنمية الاجتماعية بطولكرم بالتعاون مع الجمعيات الخيرية لرعاية المسنين فعاليةً مركزيةً بمناسبة يوم المسن العالمي، برعاية  من محافظ طولكرم عصام أبو بكر ووزير التنمية أحمد مجدلاني.

 وشارك في الفعالية نائب المحافظ مصطفى طقاطقه، ومدير عام الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي محمد رشيد ممثلا عن الوزير المجدلاني، ومستشار قائد قوات الأمن الوطني للشؤون المجتمعية اللواء سعادة سعادة ومدير عام مؤسسة فلسطين الخير رولا سلامة، ومدير المديرية جمال عمر، ورئيس الغرفة التجارية إبراهيم أبو حسيب، والعقيد محمد زقزوق ممثلا عن قائد المنطقة، وبحضور ممثلي المؤسسات الرسمية والمؤسسة الأمنية والقطاعات الشريكة والجهات المختصة ذات العلاقة.

 ونقل طقاطقة تحيات المحافظ أبو بكر وتقديره لأهمية تنظيم هذا الاحتفال، انطلاقا من الرعاية والاهتمام  المستمر  بكبار السن، مؤكدا على أن ديننا الإسلامي الحنيف يحض على رعاية الآباء والأمهات، الذين قدموا لنا، موضحا بأن رعايتهم ليست موسمية، وليوم واحد، بل هي نهج حياة.

 وأشار طقاطقة إلى أن مجتمعنا العربي والإسلامي يقدس قيم بر الآباء والأمهات ويتمسك بها، مشيدا بجهود وزارة التنمية الاجتماعية وكافة الشركاء والجمعيات القائمة على رعاية المسنين وتنظيم هذا الحفل المركزي.

وأشار محمد رشيد إلى أن الاحتفال باليوم العالمي للمسن الذي أقرته الأمم المتحدة، يأتي ضمن الاستراتيجية والعمل المستمر من وزارة التنمية الاجتماعية بالوقوف إلى جانب كبار السن والاهتمام بهم،  مؤكداً حرص الوزارة على تقديم الخدمات الاجتماعية والرعاية، موضحا بأن محافظة طولكرم من أوائل المحافظات التي تهتم بكبار السن، شاكرا المحافظة، والأمن الوطني، وجميع الشركاء، مضيفاً بأن الوزارة تقدم الرعاية لأكثر من ٦٥ ألف مسن على مستوى الوطن،بالإضافة إلى التأمين الصحي، وغيرها من الخدمات الأخرى.

ووجه مدير التنمية الاجتماعية بطولكرم  جمال عمر،التحية للأباء  والأمهات ، والذين كرمهم  الإسلام قبل الأمم المتحدة وغيرها من الهيئات والمنظمات ، مشيراً إلى أن هذا الاحتفال ليس ليوم واحد.

وألقت عطاف القبج كلمة باسم المؤسسات الشريكة، داعية إلى رفع مستوى الوعي تجاه المسنين، ومؤكدة على ضرورة الرعاية والاهتمام بهم، وشكرت كل المؤسسات التي تعمل على رعاية المسنين وخدمتهم على مستوى محافظة طولكرم، مثنيةً على دور القائمين على هذا الحفل.

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