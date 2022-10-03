وزيرة الصحة تدين استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سيارات الإسعاف والمراكز الطبية

رام الله - دنيا الوطنأدانت وزيرة الصحة الفلسطينية، د.مي الكيلة استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على سيارات الإسعاف والمسعفين والمراكز الصحية والطبية التي كان آخرها تضرر مركبة إسعاف فلسطينية جرّاء اعتداء مستوطنين عليها جنوب نابلس.وقالت الكيلة في تصريح لها، مساء اليوم، إن "استمرار الاعتداءات نتيجة طبيعية للصمت الدولي على جرائم الاختلال ومستوطنيه".وتابعت وزيرة الصحة: "هذه الاعتداءات لن تثني المسعفين والكوادر الطبية عن تقديم واجبهم الإنساني".وقد اعتدى مجموعة من المستوطنين على مركبة اسعاف فلسطينية على طريق (يتسهار) جنوب مدينة نابلس دون وقوع إصابات.