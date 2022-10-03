شؤون فلسطينية

البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

البرلمان العربي يؤكد دعمه الكامل لتوجه فلسطين للحصول على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت لجنة فلسطين بالبرلمان العربي، برئاسةعادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان، خلال اجتماعها الذي عقد بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمناقشة مشروع القرار الخاص بفلسطين، على تضامن ودعم البرلمان العربي الكامل لتوجه  دولة فلسطين للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وحقها في الانضمام إلى المنظمات والمواثيق الدولية بهدف تعزيز مكانتها القانونية والدولية، وتجسيد استقلال سيادتها على أرضها المحتلة.

وأكد العسومى تضامن البرلمان العربي التام مع دولة فلسطين ودعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها مدينة القدس وفقا لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية نصا وروحا وتسلسلا.

واطلع النائب فهمي الزعارير أعضاء لجنة فلسطين على مستجدات الأوضاع بفلسطين، في ظل استمرار وتصاعد الاعتداءات التي يقوم بها المستعمرون وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المواطنين والمتمثلة باستباحة الدم الفلسطيني بالاغتيالات ومصادرة وهدم بيوتهم، واستمرار تنكر سلطات الاحتلال، لقرارات الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية.

وناقش أعضاء البرلمان العربي في مداخلاتهم كافة القضايا والملفات المتعلقة بفلسطين، ومنها ملفات الأسرى والتي شملت الأسرى الكبار والأطفال وعمداء الأسرى والأسيرات، وملفات الاستيطان، وجثامين الشهداء، والإعدامات الميدانية اليومية، واعتداءات المستوطنين، والجرائم والانتهاكات المستمرة لسلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة واعتداءاتها على المسجد الأقصى المبارك، وكنيسة القيامة، وعمليات الهدم والتهجير القسري لأهالي مدينة القدس والعدوان الاحتلالي الأخير على قطاع غزة، كما ناقشت اللجنة موضوع "أسرلة المناهج الدراسية" في مدينة القدس وضرورة التصدي لها.

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