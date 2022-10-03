عرنكي: إسرائيل تستبيح الدم الفلسطيني بحماية دولية



وقال عرنكي إن "إسرائيل تستمر باجرامها في حق أبناء شعبنا وتستبيح الدم الفلسطيني بحماية وصمت دولي، مضيفا أن الصمت الدولي أصبح مثابة الدرع الواقي لاسرائيل والضوء الاخضر للاستمرار في غطرستها واستهدافها للفلسطينيين ومنازلهم ومقدساتهم الاسلامية والمسيحية".



وأضاف أن إسرائيل توفر الحماية لمستوطنيها لاقتحام المسجد الاقصى والحرم الابراهيمي، في الوقت الذي تمنع الاف الفلسطينيين من الوصول الى اماكن عبادتهم وممارسة طقوسهم الدينية.



وطالب عرنكي المجتمع الدولي التحرك الفوري لوقف كافة الانتهاكات التي يمارسها الاحتلال وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ومحاكمة مجرمي الحرب من الاسرائيلين.



رام الله - دنيا الوطنأدان عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون المغتربين فيصل عرنكي إعدام قوات الاحتلال لشابين من محافظة رام الله والبيرة .