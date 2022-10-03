حماس: اغتيال الشهيدين بصبوص والدباس لن يوقف مسيرة المقاومة في الضفة

قال القيادي في حركة (حماس)، إسماعيل رضوان، اليوم الإثنين، إن "اغتيال الشهيدين باسل بصبوص، وخالد الدباس -رحمهما الله- برصاص الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله لن يوقف مسيرة المقاومة المتصاعدة في الضفة الغربية وستكون لعنة على الاحتلال الصهيوني".



وتابع في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن "هذه العمليات البطولية المتصاعدة وزخات الرصاص اليومية ضد الاحتلال وقطعان المستوطنين تدلل على أننا مع مرحلة جديدة من انتفاضة شاملة شعبية عسكرية مقاومة ضد الاحتلال الصهيوني".



ودعا رضوان "أبناء شعبنا في الضفة الغربية لتصعيد الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال الصهيوني ولتصبح الضفة جحيما على الاحتلال الصهيوني دفاعا عن القدس والأقصى وردًا على جرائم الاحتلال بحق شعبنا".





رام الله - دنيا الوطن