وزارة العمل تُصدر بياناً بشأن قضية نزاع العمل في جامعة بيرزيت





وتابعت "واستكمالا لدورنا الأصيل كوزارة عمل تعمل على إنفاذ القانون، واستنادًا لقانون العمل الساري في دولة فلسطين، قرر وزير العمل د. نصري أبو جيش بناءً على الصلاحيات القانونية الموكلة له تفعيل المادة (62) من قانون العمل والقاضية بتشكيل لجنة توفيق يرأسها ممثل عن الوزارة وعضوية ممثلين عن إدارة الجامعة والنقابة".



وأكملت: "وبناءً عليه وجب على الطرفين تسمية عضوين عن كل منهما فورا لكي يتسنى للجنة مباشرة مهامها على أن تنتهي خلال المدة القانونية أسبوعين من تاريخه". مضيفةً "وبناءً عليه توقف كافة الإجراءات المتخذة من الطرفين، وتحت طائلة القانون".









رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة العمل الفلسطينية، اليوم الإثنين، بيانًا صحفيًا، حول نزاع العمل القائم في جامعة بيرزيت، عقب فشل كافة الجهود بالتوصل إلى اتفاق لإنهائه وإعادة فتح أبواب المؤسسة التعليمية.وقالت الوزارة في بيانها، إنه "عطفا على ما آلت إليه الأمور نتيجة النزاع العمالي القائم في جامعة بيرزيت وعدم تمكن كافة الجهود المبذولة للوصول إلى اتفاق ينهي النزاع ويعيد فتح المؤسسة التعليمية لكي تتكمن من أداء دورها والحفاظ على علاقة عمل طبيعية بين الطرفين".