شؤون فلسطينية

الهباش: القتل وتدنيس المقدسات ترجمة لعقلية الإجرام التي تقوم عليها دولة الاحتلال

الهباش: القتل وتدنيس المقدسات ترجمة لعقلية الإجرام التي تقوم عليها دولة الاحتلال
محمود الهباش
رام الله - دنيا الوطن
أدان قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، أعمال القتل الإرهابية التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، والتي كان آخرها إعدام الشهيدين باسل بصبوص، وخالد عنبر من مخيم الجلزون فجر اليوم.

ووصف الهباش في بيان له، اليوم الاثنين، هذه السياسة بأنها ترجمة حقيقية لعقلية الإجرام التي تقوم عليها دولة الاحتلال، التي ترجمت عبر سلسلة طويلة من المجازر والمذابح التي نفذتها في المدن والقرى الفلسطينية منذ عام 1948 وحتى يومنا هذا.

وأكد أن ما يجري في الأراضي الفلسطينية تصعيد خطير تسعى من خلاله دولة الاحتلال الى توظيف الدم الفلسطيني في الانتخابات الإسرائيلي لكسب أصوات الناخبين في مجتمع يتحول أكثر نحو التوحش والإرهاب والرغبة العارمة في القتل والتدمير.

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