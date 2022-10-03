الاحتلال يعتقل فتى فلسطينياً بزعم إضرامه النار في مكتب "بن غفير" السبت المُنصرم





وعقب ذلك اقتحام "بن غفير" حي الشيخ جراح وسط حماية وانتشار مكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.















رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء اليوم، باعتقا فتى فلسطيني 15 عاماً بزعم إضرامه النار في مكتب عضو (كنيست) إيتمار بن غفير السبت المُنصرم.وقالت إذاعة جيش الاحتلال، إن " الجيش قام باعتقال فتى فلسطيني يبلغ من العمر 15 عاما من سكان شرق القدس، بعد أن أضرم النار في مكتب عضو (كنيست) إيتمار بن غفير في حي الشيخ جراح باستخدام زجاجة حارقة ليلة السبت الماضي".ويُذكر أن قناة (كان) الإسرائيلية، قد أفادت السبت الماضي، بأنه تم إلقاء زجاجة حارقة على مكتب عضو (كنيست) إيتمار بن غفير في حي الشيخ جراح في القدس دون وقوع إصابات.