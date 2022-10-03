الاحتلال يهدم منزلا في مدينة الخليل

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، منزلا في خلة العيدة قرب جبل جوهر في الجزء الجنوبي لمدينة الخليل.وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال ترافقها عدد من الآليات العسكرية وجرافات اقتحمت خلة العيدة، وهدمت المنزل الذي يقطنه المواطن عرفات نبيل الرجبي برفقة عائلته المكونة من ثمانية انفار، وتبلغ مساحته 120 مترا مربعا تقريبا.وذكرت أن مسلسل اعتداءات الاحتلال على بيوتهم وأراضيهم ومزارعهم متواصل منذ أعوام، وأن سياسة الحكومة الإسرائيلية المبرمجة تسعى لتهجيرهم لتهويد أراضيهم والسيطرة عليها.