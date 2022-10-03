حماس تنعى شهيديْ رام الله وتؤكد أنّ اغتيالهما لن يمر دون عقاب

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى شعبنا العظيم وإلى أمتنا العربية والإسلامية الشهيدين خالد عنبر الدباس، وباسل بصبوص.وقالت الحركة في بيان لها إن "الشهيدين ارتقيا برصاص الاحتلال الصهيوني صباح اليوم الاثنين، في عملية اغتيال جبانة داخل مركبتهم قرب مخيم الجلزون شمال مدينة رام الل"ه.وأضافت أن "هذه الجريمة تعكس حالة الهلع التي يعيشها الاحتلال بعد الفشل اليومي الذي تُمنى به منظومته الأمنية في أنحاء الضفة والقدس بفعل تصاعد عمليات المقاومة".وأكدت الحركة أن "الجريمة اليوم، والتي لا يمكن فصلها عما يتعرض له شعبنا من جرائم ومداهمات واعتقالات وتصعيد للاستيطان وتهويد للقدس والمسجد الأقصى المبارك، تتطلب وحدة الموقف الفلسطيني، وتفعيل المقاومة الشاملة للتصدي لجرائم الاحتلال ومخططاته على الأرض".كما أرسلت تحية الثورة إلى أبناء شعبنا الصامدين رغم الجراح والتضحيات، وإلى مقاومينا الأبطال الذين أحالوا ليل الاحتلال إلى كابوس، المنتفضين ثأرًا لدماء الشهداء ونصرةً للمسجد الأقصى.