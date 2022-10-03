شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 297 عميداً

مركز فلسطين: ارتفاع قائمة عمداء الأسرى في سجون الاحتلال إلى 297 عميداً
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن قائمة عمداء الأسرى ارتفعت مجدداً لتصل الى (297) أسيراً بدخول أسرى جدد خلال الأسابيع الماضية عامهم الـ 21 على التوالي في الأسر، كان آخرهم الأسير نهاد صبحي نبتيتي من طولكرم، وهو معتقل منذ 3/10/2002، ومحكوم بالسجن المؤبد.

وأوضح المركز أن عمداء الأسرى هم من أمضوا ما يزيد عن 20 عاماً بشكل متواصل خلف القضبان، من بينهم (17) أسيراً مضى على اعتقالهم ما يزيد عن الثلاثين عاماً أقدمهم الأسيرين كريم يونس وماهر يونس وهما معتقلان منذ عام 1983، وقد تبقى هما عدة شهور لانتهاء محكوميتهم وإطلاق سراحهم.

وبيَّن أن (39) أسيراً تجاوزت فترة اعتقالهم ما يزيد عن ربع قرن (25 عاماً)، بينما (71) أسير أمضوا ما بين 21 الى 25 عام، إضافة إلى الأسير نائل البرغوثي من رام الله والذي أمضي ما يزيد عن 42 عاماً في الأسر على فترتي اعتقال، حيث تحرر في صفقة وفاء الأحرار بعد 34 عاماً متتالية، واعيد اعتقاله عام 2014 ولا يزال اسيراً حتى الآن.

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