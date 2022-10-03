بيت لحم: مستوطنون يقتلعون 40 شتلة زيتون في بلدة الخضر

وأفاد صاحب الأرض خالد خليل صلاح، بأنه تفاجأ باقتلاع مستوطنين هذا العدد من أشتال الزيتون في أرضه، الواقعة بمنطقة باكوش المحاذية للشارع الالتفافي رقم (60) غرب البلدة المذكورة.



وصعّد المستوطنون خلال الآونة الأخيرة، من هجماتهم على أراضي المواطنين في الخضر.





وتمثلت الهجمات باقتلاع المزيد من أشجار وأشتال الزيتون والكرمة، ومنع المزارعين من الوصول الى أراضيهم.







رام الله - دنيا الوطناقتلع مستوطنون، اليوم الاثنين، 40 شتلة زيتون في بلدة الخضر جنوب بيت لحم.