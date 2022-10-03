مدى: 56 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين خلال أيلول





وجاءت جميعها ضمن الاعتداءات الخطرة على الحريات الإعلامية والهادفة بشكل أساسي لمنع الصحفيين من التغطية ونقل الأحداث، حيث توزعت على ثماني إصابات جسدية نتجت عن إصابة مباشرة بقنابل الغاز أو الاختناق برائحة الغاز أثناء التغطية الميدانية، إضافة لتعرض بعض الصحفيين للضرب والدفع بالأيدي لإبعادهم عن تغطية الأحداث في مدينة القدس.



وشملت الاعتداءات الإسرائيلية خلال أيلول الماضي 21 حالة منع تغطية، كما شملت اعتقال صحفيين اثنين، حيث أفرج عن الصحفية لمى غوشة بعد اعتقال دام 19 يوم بشرط الحبس المنزلي ودفع كفالة مالية مقدارها 50 ألف شيكل، ومنعها من استخدام الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي، وبقي الصحفي ياسين أبو لفح معتقلا في سجن عوفر.



كما جددت سلطات الاحتلال الاسرائيلي الاعتقال الإداري للصحفية بشرى الطويل مدة ثلاثة أشهر أخرى وللمرة الثالثة على التوالي، وهي معتقلة منذ 21 آذار/ مارس 2022.



أيضا وثق مركز مدى خلال أيلول حالتين لإتلاف معدات لصحفيين في الميدان، حيث استهدفت سيارة صحفي بأربع عيارات معدنية، فيما اعتدى أحد المستوطنين على سيارة صحفي آخر بإلقاء حجر كبير عليها الأمر الذي سبب لها ثقبا في الباب. وقامت قوات الاحتلال خلال الشهر الماضي باحتجازصحفيين اثنين إلى جانب طاقم تلفزيون "عودة" وعرقلة عملهم وحذف بعض المواد المصورة لهم، في حين تم استهداف صحفي آخر بقنبلتي غاز لمنعه من التغطية.



وارتفعت أعداد الانتهاكات الفلسطينية ضد الحريات الإعلامية في فلسطين بشكل طفيف خلال أيلول الماضي، حيث وثق مركز مدى ما مجموعة 12 اعتداء ارتكبتها جهات فلسطينية مختلفة، فيما وثق 7 اعتداءات فلسطينية خلال شهر آب، وبلغت نسبة الانتهاكات الفلسطينية 21% من مجمل الانتهاكات المرتكبة.



رام الله - دنيا الوطنشهد شهر أيلول/ سبتمبر تراجعاً في عدد الإنتهاكات ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، حيث وثق مركز مدى ما مجموعه 57 اعتداء مقارنة ب 143 اعتداء خلال شهر آب/ أغسطس الذي سبقه.وتوزعت الانتهاكات الـ 57 المرتكبة على 40 انتهاك إسرائيلي ارتكبته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، و12 انتهاكا ارتكبتها جهات فلسطينية مختلفة في الضفة الغربية وقطاع غزة (9 في الضفة واثنين في قطاع غزة)، في حين ارتكبت شركة (ميتا) ما مجموعه خمس انتهاكات ضد الحريات الإعلامية.ارتكبت قوات وسلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر أيلول 2022 ما مجموعه 40 اعتداء ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، وقعت جميعها في الضفة الغربية بنسبة 70% من مجمل الاعتداءات الموثقة.