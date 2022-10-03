"الأوقاف" توقف عمل شركة للحج والعمرة في رام الله

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عن إيقاف عمل شركة " الراية" للحج والعمرة في مدينة رام الله، لمخالفتها شروط التأهيل لموسم العمرة الحالي 1444 هـ / 2022 – 2023.وحذرت على لسان مدير عام الحج والعمرة في الوزارة محمود حمد المواطنين من التعامل مع هذه الشركة، وأي شركة لا تملك ترخيصا، أو تأهيلا من "الأوقاف" صاحبة الاختصاص بهذا الشأن، بالإضافة إلى عدم التعامل مع المندوبين والسماسرة.وأكد حمد أنه وبتوجيهات من وزير الأوقاف الشيخ حاتم البكري، فإن الإدارة العامة للحج والعمرة بالوزارة تفتح أبوابها أمام كافة الأخوة المواطنين والمعتمرين، لتقديم أي اقتراح أو شكوى فيما يخص موسم العمرة.وشدد على ضرورة أن تقوم شركات الحج والعمرة بواجباتها ومسؤولياتها تجاه معتمريها، وأن الوزارة لن تتوانى عن محاسبة ومخالفة أي شركة لا تلتزم بالقوانين المعمول بها.