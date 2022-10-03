غزة: "التشريعي" يناقش ملف تدني الأجور للعاملين في القطاعات المختلفة

رام الله - دنيا الوطنعقدت لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي، بغزة، اجتماعًا دوريًا لبحث عدد من الملفات والقضايا.وحضر الاجتماع رئيس اللجنة، د. عبد الرحمن الجمل، ومقرر اللجنة النائب د. يوسف الشرافي، وعضوي اللجنة النائب د. خميس النجار، والنائب د. سالم سلامة.وبحثت اللجنة خطتها خلال الفترة المقبلة، وأهم الملفات والأولويات التي ستعمل عليها، حيث جرى الاتفاق على سلسلة من الأنشطة والفعاليات ذات البعد الرقابي والتشريعي.وناقشت اللجنة ملف تدني الأجور للعاملين في القطاعات المختلفة، وتم التوافق على بحث الملف بشكل أعمق ووضع حلول ومعالجات بالتعاون مع لجنة متابعة العمل الحكومي.وبحثت اللجنة ملف مواءمة التخصصات الجامعية مع سوق العمل، حيث قررت التواصل مع وزارة التربية والتعليم وعقد اجتماعات وورش عمل بهدف جعل التخصصات الجامعية في حالة تواؤم تام مع سوق العمل.وقررت اللجنة عقد عدة لقاءات نخبوية بخصوص ملف تعزيز القيم في المجتمع الفلسطيني، كما قررت اللجنة تنظيم زيارات لعدد من المشافي والمراكز الصحية في قطاع غزة للاطلاع على سير العمل فيها.