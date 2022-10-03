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الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأسف لعدم الاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن

الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي تأسف لعدم الاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن أسفها لعدم الاتفاق على تمديد الهدنة في اليمن. 

وكانت الأمانة العامة قد أكدت دعمها للجهود التي بذلتها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص لتمديد الهدنة أملا في أن يمُّكن ذلك من مواصلة المساعي للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استناداً إلى المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار 2216.

 كما تثمن الأمانة العامة جهود مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة العربية السعودية للوصول إلى الحل السياسي المستدام للأزمة اليمنية.

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