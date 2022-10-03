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شؤون فلسطينية

"الصحة" بغزة تطلق فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي

"الصحة" بغزة تطلق فعاليات أكتوبر الوردي للتوعية بسرطان الثدي
جانب من الفعالية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الصحة في غزة واللجنة الوطنية للتثقيف الصحي، اليوم الإثنين، فعاليات شهر أكتوبر الوردي لعام 2022 للتوعية بالوقاية من سرطان الثدي تحت شعار "الكشف المبكر .. أمل وحياة".

وأعلن وكيل الوزارة يوسف أبو الريش خلال مؤتمر صحفي عُقد بمستشفى الصداقة التركي لإطلاق فعاليات شهر أكتوبر الوردي بمشاركة 35 مؤسسة صحية محلية ودولية، عن إطلاق جائزة أفضل مبادرة مجتمعية للتوعية بالوقاية من سرطان الثدي.

وقال أبو الريش إن مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني يعتبر اللبنة الأهم ونواة في المنظومة الأكبر وهي مركز غزة للسرطان والذي سيضم بين جنباته كافة الخدمات لمرضى السرطان في إطار جهود وزارة الصحة في ترتيب خدمات الأورام.

وأشار إلى الانتهاء من إعداد الدليل الوطني للكشف المبكر عن سرطان الثدي، والذي يوضح منهجيات العمل المختلفة، لافتا إلى أن عنوان سرطان الثدي سيتصدر جدول أعمال مؤتمر المانحين السنوي، كما سيتم الدعوة لعقد ورشة عمل مخصصة لبحث تكامل الأدوار والاستفادة من كافة الجهود وتحقيق أأفضل النتائج.

وعبر أبو الريش عن شكره وتقديره إلى كافة الجهات التي شاركت في فعاليات إطلاق شهر أكتوبر الوردي لهذا العام.









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