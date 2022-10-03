مباحث دير البلح تُوقف مطلقًا للنار خلال شجار عائلي وتُصادر السلاح

رام الله - دنيا الوطنأوقفت المباحث العامة بشرطة المحافظة الوسطى - قسم مركز دير البلح، مُطلقاً للنار خارج إطار القانون، بعد إطلاقه الرصاص خلال شجار عائلي بالمحافظة؛ مما أدى لإصابة اثنين من المواطنين بجروح متوسطة نقلوا على إثرها للمستشفى.وبيَّن قسم مباحث دير البلح، أنه وبعد البحث والتحري عن مطلق النار، تم التعرف على المذكور، وبضبطه واستجوابه، أقر بإطلاقه النار خلال الشجار، وبدلالته تم مصادرة السلاح المستخدم في الواقعة وهو من نوع مسدس حلواني.وأشار إلى إحالة ملف القضية والمذكور والمضبوطات إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية.