عاجل

  • أبو يوسف لـ "دنيا الوطن": الدعوة وجهت لـ 14 فصيلاً والحوار سيكون في 10 أكتوبر الجاري

  • عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير واصل أبو يوسف لـ "دنيا الوطن": الجزائر وجهت دعوة للفصائل لحوار وطني شامل

شؤون فلسطينية

مجدلاني: شعور الاحتلال بالحصانة وعدم المحاسبة على جرائمه جعله يتمادى

مجدلاني: شعور الاحتلال بالحصانة وعدم المحاسبة على جرائمه جعله يتمادى
أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني أن التصعيد الإسرائيلي وعمليات القتل والاغتيال لأبناء شعبنا بدم بارد يأتي في ضوء الأوامر المباشرة من حكومة الاحتلال، والتي تقوم بعمليات الإعدام الميداني فإن محكمة الجنايات الدولية مطالبة بفتح تحقيق فوري بهذه الجرائم. 

وقال مجدلاني: "ما قام به جيش الاحتلال صباح اليوم الثلاثاء من عملية إعدام ميداني بإطلاق النار تجاه ثلاثة شبان داخل مركبة ما أدى إلى استشهاد اثنين هما باسل بصبوص، وخالد عنبر، وإصابة ثالث وهو رأفت سلامة خلال اقتحام ضاحية التربية والتعليم برام الله".

وأكد أن هذه الجريمة حلقة جديدة في حرب الاحتلال المفتوحة ضد شعبنا وقضيته الوطنية وحقوقه العادلة والمشروعة، وامتداد لمحاولات الاحتلال لكسر إرادة الصمود والمواجهة لدى أبناء شعبنا وفرض التعايش مع الاحتلال كأمر واقع يصعب تغييره. 

وأضاف مجدلاني أن شعور دولة الاحتلال بالحصانة والحماية وعدم المحاسبة على جرائمها  يشجعها على التمادي في عدوانها وتصعيدها، بهدف فرض المنطق العسكري الأمني في التعامل مع قضايا شعبنا بديلاً للحلول السياسية للصراع، في محاولة مفضوحة لإخفاء الطابع الإجرامي للاحتلال وعنصريته لكسب المزيد من الوقت لتنفيذ المزيد من المخططات والمشاريع الاستعمارية التوسعية على حساب أرض دولة فلسطين. 

وحمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة البشعة، حيث يغول الاحتلال بإجراءته العنصرية عندما يشاهد العالم صامتا أمام هذه الجرائم التي تقابل بإدانات خجولة. 

وشدد مجدلاني أن القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية هي كل لا يتجزأ ويجب على المجتمع الدولي وقف سياسة الكيل بمكيالين التي تشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم.

أخبار ذات صلة

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: عمليات الإعدام والقتل اليومي تستدعي تدخلًا دوليًا لمحاسبة الاحتلال

"المنظمات الأهلية": عمليات الإعدام والقتل اليومي تستدعي تدخلًا دوليًا لمحاسبة الاحتلال

محلل اقتصادي لـ &#34;دنيا الوطن&#34;: مواصلة ارتفاع الدولار سيؤدي لتخبط السوق والمواطن المتضرر

محلل اقتصادي لـ "دنيا الوطن": مواصلة ارتفاع الدولار سيؤدي لتخبط السوق والمواطن المتضرر

ارزيقات: مقتل مواطن بإطلاق نار جنوب الخليل

ارزيقات: مقتل مواطن بإطلاق نار جنوب الخليل

مسلم: الاتحاد الأوروبي سيتواصل مع (أونروا) لإيجاد حل لملف متضرري عدوان 2014

مسلم: الاتحاد الأوروبي سيتواصل مع (أونروا) لإيجاد حل لملف متضرري عدوان 2014

الرئاسة تدين عمليات القتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني

الرئاسة تدين عمليات القتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني

بينها حماس والجهاد.. اشتية: الجزائر ستوجه دعوة للفصائل لجلسات المصالحة

بينها حماس والجهاد.. اشتية: الجزائر ستوجه دعوة للفصائل لجلسات المصالحة

الشرطة والنيابة تباشران التحقيق بملابسات وفاة مواطن في قلقيلية

الشرطة والنيابة تباشران التحقيق بملابسات وفاة مواطن في قلقيلية

الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد مهند الحلبي

الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد مهند الحلبي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;المنظمات الأهلية&#34;: عمليات الإعدام والقتل اليومي تستدعي تدخلًا دوليًا لمحاسبة الاحتلال

"المنظمات الأهلية": عمليات الإعدام والقتل اليومي تستدعي تدخلًا دوليًا لمحاسبة الاحتلال

مجدلاني: شعور الاحتلال بالحصانة وعدم المحاسبة على جرائمه جعله يتمادى

مجدلاني: شعور الاحتلال بالحصانة وعدم المحاسبة على جرائمه جعله يتمادى

الشرطة والنيابة تباشران التحقيق بملابسات وفاة مواطن في قلقيلية

الشرطة والنيابة تباشران التحقيق بملابسات وفاة مواطن في قلقيلية

الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد مهند الحلبي

الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد مهند الحلبي

&#34;الخارجية&#34;: جريمة إعدام شهيدي الجلزون تعكس الانحطاط الأخلاقي للاحتلال

"الخارجية": جريمة إعدام شهيدي الجلزون تعكس الانحطاط الأخلاقي للاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34; تدين إعدام شابين برام الله وتدعو لإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال

"الديمقراطية" تدين إعدام شابين برام الله وتدعو لإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال

&#34;المرور&#34; بغزة: تسع إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعـة الماضية

"المرور" بغزة: تسع إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعـة الماضية

بلدية غزة و&#34;المواصلات&#34; تبحثان سبل توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين

بلدية غزة و"المواصلات" تبحثان سبل توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين

منوعات

شاهد: إطلالة عشرينية صادمة لسولاف فواخرجي

شاهد: إطلالة عشرينية صادمة لسولاف فواخرجي

شاهد: إليسا تتحدث بخجل عن حبيبها الجديد.. وتكشف هوية حبيبها الثاني

شاهد: إليسا تتحدث بخجل عن حبيبها الجديد.. وتكشف هوية حبيبها الثاني

شاهد كيف ردت سمية الخشاب على قرارات حسين فهمي حول أزياء مهرجان القاهرة

شاهد كيف ردت سمية الخشاب على قرارات حسين فهمي حول أزياء مهرجان القاهرة

شاهد: فرح الهادي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد: فرح الهادي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد: آخر ظهور لمحمد منير على المسرح يسبب قلق وحيرة للجمهور

شاهد: آخر ظهور لمحمد منير على المسرح يسبب قلق وحيرة للجمهور

شاهد: شخصية مصرية قوية تهاجم ياسمين عز بعد دفاعها عن الرجال

شاهد: شخصية مصرية قوية تهاجم ياسمين عز بعد دفاعها عن الرجال

سيدة تتحرش بمايا دياب على المسرح أمام الجميع.. شاهد ماذا فعلت الأخيرة

سيدة تتحرش بمايا دياب على المسرح أمام الجميع.. شاهد ماذا فعلت الأخيرة

للمرة الأولى.. دنيا بطمة تخرج عن صمتها وترد على أنباء انفصالها عن زوجها

للمرة الأولى.. دنيا بطمة تخرج عن صمتها وترد على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد: ابنة سعيد صالح تكشف ما حصل له قبل وفاته بأيام

شاهد: ابنة سعيد صالح تكشف ما حصل له قبل وفاته بأيام

شاهد: نادية الجندي تهاجم هذه الفئة بسبب ياسمين عبدالعزيز وتكشف سر خطير عنها

شاهد: نادية الجندي تهاجم هذه الفئة بسبب ياسمين عبدالعزيز وتكشف سر خطير عنها

عربي

بمجال الصواريخ الاستراتيجية.. السعودية تطرح 175 وظيفة للرجال والنساء

بمجال الصواريخ الاستراتيجية.. السعودية تطرح 175 وظيفة للرجال والنساء

اليمن: الحوثيون رفضوا الهدنة مدفوعين بوهم القوة

اليمن: الحوثيون رفضوا الهدنة مدفوعين بوهم القوة

فيديو.. وفاة طالبة وإصابة 15 بانهيار درج مدرسة في مصر

فيديو.. وفاة طالبة وإصابة 15 بانهيار درج مدرسة في مصر

أبو الغيط: إنهاء الهدنة في اليمن سيعيد الأزمة خطوات للوراء

أبو الغيط: إنهاء الهدنة في اليمن سيعيد الأزمة خطوات للوراء