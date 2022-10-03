مسلم: الاتحاد الأوروبي سيتواصل مع (أونروا) لإيجاد حل لملف متضرري عدوان ٢٠١٤

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اللجنة العليا لمتضرري عدوان ٢٠١٤ على غزة عبد الهادي مسلم، إن مكتب ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين أكد أنه سيتواصل مع وكالة (أونروا) بخصوص ملف تعويضات ٢٠١٤ بهدف إيجاد حل لتعويض المتضررين.وأوضح مسلم أن هذا القرار جاء رداً على المذكرة التي سلمها وفد من اللجنة العليا لمتضرري عدوان ٢٠١٤ لممثل الاتحاد في زيارته الأخيرة لقطاع غزة، والذي أعرب عن أسفه على الفترة الطويلة التي اضطر فيها المتضررين إلى الانتظار دون تعويض.وأعرب مسلم عن ترحيب لجنته بمضمون "الرد من الاتحاد على رسالة المتضررين والتي تؤكد بما لا يدعو إلى الشك أنهم أصحاب حق ويناضلون من أجل الحصول على تعويضاتهم التي تنكرت لها الوكالة تحت ذرائع واهية بالرغم من مضي أكثر من ثمانية سنوات على توقيعهم عقود معها بقيمة وإجمالي المبالغ لهم".وتمنى مسلم على الاتحاد الأوروبي بحكم أنه من الممولين والداعمين للوكالة أن يزيد دعمه وأن يخصص جزء منه لتعويض المتضررين من عدوان ٢٠١٤ وكذلك الضغط على الوكالة من أجل العمل على حل هذا الملف.يشار إلى أن وفد من اللجنة العليا لمتضرري عدوان ٢٠١٤ اجتمع مع ممثل الاتحاد الأوروبي في زيارته الأخيرة لغزة ، وقدم له شرحا مفصلا عن قضية ملف تعويضات متضرري عدوان ٢٠١٤ والمعاناة التي تحملوها على مدار السنوات الماضية في انتظار إيفاء الوكالة بالتزاماتها بتعويضهم ، وحث الاتحاد على الضغط على الوكالة لحل هذا الملف ، وفي نهاية اللقاء ثم تسليم ممثل الاتحاد رسالة من المتضررين المنكوبين.