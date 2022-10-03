بينها حماس والجهاد.. اشتية: الجزائر ستوجه دعوة للفصائل لجلسات المصالحة

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، بدعوة المجتمع الدولي، والدول كافة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن التصعيد الخطير والدموي في الضفة الغربية، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقفه فوراً.جاء ذلك رداً على تواصل التصعيد الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة، وتفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث بلغ عدد الشهداء، منذ بداية العام حوالي 169 شهيد كان اخرهم شهداء صباح اليوم في مخيم الجلزون الصباح خالد الدباس، وباسل البصبوص.كما دعا اشتية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى ربط العلاقات، واتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.من جانب أخر، قال اشتية إن الجزائر ستوجه دعوات للفصائل الفلسطينية من بينها فصائل منظمة التحرير وحماس والجهاد للاجتماع من أجل إتمام جهدها الرامي لإنهاء الانقسام، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لأي خطوة تدعم جهود المصالحة وإنهاء الانقسام.وأوضح أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم، قضايا متعلقة بالبنية التحتية، والحكم المحلي وورقة السياسات المتعلقة بالوظيفة العمومية.