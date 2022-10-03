شؤون فلسطينية

بينها حماس والجهاد.. اشتية: الجزائر ستوجه دعوة للفصائل لجلسات المصالحة

بينها حماس والجهاد.. اشتية: الجزائر ستوجه دعوة للفصائل لجلسات المصالحة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
افتتح رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية جلسة مجلس الوزراء اليوم الاثنين، بدعوة المجتمع الدولي، والدول كافة بتحميل دولة الاحتلال المسؤولية المباشرة عن التصعيد الخطير والدموي في الضفة الغربية، وممارسة ضغط حقيقي عليها لوقفه فوراً.

جاء ذلك رداً على تواصل التصعيد الإسرائيلي في مختلف أنحاء الضفة، وتفاقم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث بلغ عدد الشهداء، منذ بداية العام حوالي 169 شهيد كان اخرهم شهداء صباح اليوم في مخيم الجلزون الصباح خالد الدباس، وباسل البصبوص.

كما دعا اشتية المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي إلى ربط العلاقات، واتفاقيات التعاون والشراكة مع إسرائيل كقوة احتلال بمدى التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ومبادئ حقوق الإنسان.

من جانب أخر، قال اشتية إن الجزائر ستوجه دعوات للفصائل الفلسطينية من بينها فصائل منظمة التحرير وحماس والجهاد للاجتماع من أجل إتمام جهدها الرامي لإنهاء الانقسام، مؤكداً أن الحكومة جاهزة لأي خطوة تدعم جهود المصالحة وإنهاء الانقسام.

وأوضح أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم، قضايا متعلقة بالبنية التحتية، والحكم المحلي وورقة السياسات المتعلقة بالوظيفة العمومية.

أخبار ذات صلة

مسلم: الاتحاد الأوروبي سيتواصل مع (أونروا) لإيجاد حل لملف متضرري عدوان ٢٠١٤

مسلم: الاتحاد الأوروبي سيتواصل مع (أونروا) لإيجاد حل لملف متضرري عدوان ٢٠١٤

الرئاسة تدين عمليات القتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني

الرئاسة تدين عمليات القتل اليومي بحق الشعب الفلسطيني

الشرطة والنيابة تباشران التحقيق بملابسات وفاة مواطن في قلقيلية

الشرطة والنيابة تباشران التحقيق بملابسات وفاة مواطن في قلقيلية

الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد مهند الحلبي

الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد مهند الحلبي

&#34;الخارجية&#34;: جريمة إعدام شهيدي الجلزون تعكس الانحطاط الأخلاقي للاحتلال

"الخارجية": جريمة إعدام شهيدي الجلزون تعكس الانحطاط الأخلاقي للاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34; تدين إعدام شابين برام الله وتدعو لإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال

"الديمقراطية" تدين إعدام شابين برام الله وتدعو لإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال

الدعليس يكشف موعد ونسبة صرف رواتب موظفي غزة

الدعليس يكشف موعد ونسبة صرف رواتب موظفي غزة

&#34;المرور&#34; بغزة: تسع إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعـة الماضية

"المرور" بغزة: تسع إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعـة الماضية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد مهند الحلبي

الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد مهند الحلبي

&#34;الخارجية&#34;: جريمة إعدام شهيدي الجلزون تعكس الانحطاط الأخلاقي للاحتلال

"الخارجية": جريمة إعدام شهيدي الجلزون تعكس الانحطاط الأخلاقي للاحتلال

&#34;الديمقراطية&#34; تدين إعدام شابين برام الله وتدعو لإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال

"الديمقراطية" تدين إعدام شابين برام الله وتدعو لإدامة الاشتباك والمواجهة مع الاحتلال

&#34;المرور&#34; بغزة: تسع إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعـة الماضية

"المرور" بغزة: تسع إصابات في 9 حوادث سير خلال 24 ساعـة الماضية

بلدية غزة و&#34;المواصلات&#34; تبحثان سبل توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين

بلدية غزة و"المواصلات" تبحثان سبل توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين

الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

الاحتلال يعتقل مواطنين من نابلس

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الخميس

تعرف على حالة الطقس حتى يوم الخميس

بالفيديو والصور .. مئات المستوطنين يؤدون رقصات وطقوس تلمودية في المسجد الإبراهيمي

بالفيديو والصور .. مئات المستوطنين يؤدون رقصات وطقوس تلمودية في المسجد الإبراهيمي

منوعات

شاهد: إطلالة عشرينية صادمة لسولاف فواخرجي

شاهد: إطلالة عشرينية صادمة لسولاف فواخرجي

شاهد كيف ردت سمية الخشاب على قرارات حسين فهمي حول أزياء مهرجان القاهرة

شاهد كيف ردت سمية الخشاب على قرارات حسين فهمي حول أزياء مهرجان القاهرة

شاهد: فرح الهادي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد: فرح الهادي تظهر للمرة الأولى بدون مكياج أو فلتر

شاهد: آخر ظهور لمحمد منير على المسرح يسبب قلق وحيرة للجمهور

شاهد: آخر ظهور لمحمد منير على المسرح يسبب قلق وحيرة للجمهور

شاهد: شخصية مصرية قوية تهاجم ياسمين عز بعد دفاعها عن الرجال

شاهد: شخصية مصرية قوية تهاجم ياسمين عز بعد دفاعها عن الرجال

سيدة تتحرش بمايا دياب على المسرح أمام الجميع.. شاهد ماذا فعلت الأخيرة

سيدة تتحرش بمايا دياب على المسرح أمام الجميع.. شاهد ماذا فعلت الأخيرة

للمرة الأولى.. دنيا بطمة تخرج عن صمتها وترد على أنباء انفصالها عن زوجها

للمرة الأولى.. دنيا بطمة تخرج عن صمتها وترد على أنباء انفصالها عن زوجها

شاهد: ابنة سعيد صالح تكشف ما حصل له قبل وفاته بأيام

شاهد: ابنة سعيد صالح تكشف ما حصل له قبل وفاته بأيام

شاهد: نادية الجندي تهاجم هذه الفئة بسبب ياسمين عبدالعزيز وتكشف سر خطير عنها

شاهد: نادية الجندي تهاجم هذه الفئة بسبب ياسمين عبدالعزيز وتكشف سر خطير عنها

شاهد: نسرين طافش توجه رسالة غامضة من باريس

شاهد: نسرين طافش توجه رسالة غامضة من باريس

عربي

بمجال الصواريخ الاستراتيجية.. السعودية تطرح 175 وظيفة للرجال والنساء

بمجال الصواريخ الاستراتيجية.. السعودية تطرح 175 وظيفة للرجال والنساء

اليمن: الحوثيون رفضوا الهدنة مدفوعين بوهم القوة

اليمن: الحوثيون رفضوا الهدنة مدفوعين بوهم القوة

فيديو.. وفاة طالبة وإصابة 15 بانهيار درج مدرسة في مصر

فيديو.. وفاة طالبة وإصابة 15 بانهيار درج مدرسة في مصر

أبو الغيط: إنهاء الهدنة في اليمن سيعيد الأزمة خطوات للوراء

أبو الغيط: إنهاء الهدنة في اليمن سيعيد الأزمة خطوات للوراء