بمجال الصواريخ الاستراتيجية.. السعودية تطرح 175 وظيفة للرجال والنساء

بينت وزارة الدفاع السعودية أن قوة الصواريخ الاستراتيجية الملكية، تحتاج لمن يشغل 175 وظيفة من الرجال والنساء.





وقالت الوزارة إن "الوظائف المذكورة مطلوبة لبند التشغيل والصيانة في عدة تخصصات وهي لحملة المؤهلات من الابتدائية حتى البكالوريوس"، حسب ما ذكر موقع (اسبوتنك).





ودعت الدفاع السعودية الراغبين في التقدم لتلك الوظائف ممن تنطبق عليهم الشروط، إلى التقديم من خلال بوابة التوظيف في الفترة من 9 إلى 18 تشرين أول/ أكتوبر الجاري.





وفي وقت سابق، وجه ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الشكر لوزارة الدفاع ورجالها بقيادة الأمير خالد بن سلمان، لقدرتها على زيادة الاكتفاء الذاتي من الصناعات العسكرية إلى 15%.





وقال ابن سلمان: "نشكر الجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملاً أن يصل إلى 50 % تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة".





من جهته، أكد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن "وزارة الدفاع ستستمر في تحقيق الإنجازات من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد".

رام الله - دنيا الوطن