الذكرى السنوية السابعة لاستشهاد مهند الحلبي

رام الله - دنيا الوطنتوافق اليوم ٣ من أكتوبر الذكرى السابعة لاستشهاد مهند الحلبي، ابن بلدة سردا شمال مدينة رام الله، أحد أبطال انتفاضة القدس.ولد مهند الحلبي (19 عاما) في 17/11/1995 م في بلدة سردا شمال مدينة رام الله، وهو الابن الثاني للعائلة بعد شقيقه الأكبر محمد، وله من 4 أخوة، عرف عنه أنه الأكثر هدوءاً رغم جرأته الواضحة.كان يدرس الحقوق في سنته الثانية في جامعة القدس أبو ديس، وتعتبر نقطة التحول في شخصية مهند هي استشهاد رفيق دربه ضياء التلاحمة.خرج الشهيد الحلبي في 3 أكتوبر 2015م لتنفيذ عمليته البطولية، وعلى باب الأسباط في المسجد الأقصى، امتشق سكينه الحاد وطعن عددا من المستوطنين، ثم خطف سلاح أحدهم وأطلق النار باتجاههم.أصيب في عملية الحلبي 5 مستوطنين بجروح متفاوتة، وأعلن لاحقا عن مقتل مستوطنين اثنين.وبعيد استشهاد مهند، هدمت قوات الاحتلال منزل الشهيد، لكن بفضل أهل الخير تم بناء منزل جديد لعائلة الشهيد.واعتقل والد مهند حيث أضرب عن الطعام خلال اعتقاله قبل أن يفرج عنه لاحقا.