لبيد مهاجماً نتنياهو.. ليس مبررا لك لتشارك نصر الله بالدعاية والتحريض
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، زعيم المعارضة، بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحات الأخير بشأن اتفاقية مرتقبة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية.
وقال لبيد: "إلى نتنياهو بعض الحقائق، ببساطة لأنه لم ير الاتفاقية، إسرائيل تحصل على 100% من احتياجاتها الأمنية، و100% من حقل كاريش، بل وبعض العائدات من الحقل اللبناني".
وأضاف: "أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذه الاتفاقية، لكن هذا ليس مبررا لك لتشارك نصر الله في الدعاية والتحريض".
وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من الممكن الثناء قليلا على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل"، وفق تعبيره.
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