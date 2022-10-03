دولي

لبيد مهاجماً نتنياهو.. ليس مبررا لك لتشارك نصر الله بالدعاية والتحريض

لبيد مهاجماً نتنياهو.. ليس مبررا لك لتشارك نصر الله بالدعاية والتحريض
يائير لبيد وبنيامين نتنياهو
رام الله - دنيا الوطن
هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لبيد، زعيم المعارضة،  بنيامين نتنياهو، على خلفية تصريحات الأخير بشأن اتفاقية مرتقبة مع لبنان حول ترسيم الحدود البحرية.

وقال لبيد: "إلى نتنياهو بعض الحقائق، ببساطة لأنه لم ير الاتفاقية،  إسرائيل تحصل على 100% من احتياجاتها الأمنية، و100% من حقل كاريش، بل وبعض العائدات من الحقل اللبناني".

وأضاف: "أفهم أنه يؤلمك أنك لم تتمكن من الوصول إلى مثل هذه الاتفاقية، لكن هذا ليس مبررا لك لتشارك نصر الله في الدعاية والتحريض".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "من الممكن الثناء قليلا على حكومة تعمل وتحقق نتائج لشعب إسرائيل"، وفق تعبيره.

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