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فيديو.. وفاة طالبة وإصابة 15 بانهيار درج مدرسة في مصر

فيديو.. وفاة طالبة وإصابة 15 بانهيار درج مدرسة في مصر
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
شهد أول يوم دراسي في مصر حادثاً مأساوياً أسفر عن وفاة طالبة وإصابة 15 أخريات إثر انهيار جزء من السياج الخرساني لدرج مدرستهن أثناء صعودهن للفصول أمس الأحد.

وقع الحادث في مدرسة المعتمدية الإعدادية بنات التابعة لإدارة كرداسة التعليمية بمحافظة الجيزة، في منتصف النهار عقب الانتهاء من "الفسحة" المدرسية.

وأشارت النيابة المصرية في بيان لها، إلى أن فريق من النيابة انتقل إلى المدرسة محل الواقعة لمعاينتها وسؤال المسؤولين والشهود فيها، بينما انتقل فريق آخر لمناظرة جثمان فتاة متوفاة في مستشفى إمبابة العام وسؤال المصابات الـ 15 فيه، وفق قناة (العربية).

وأوضح بيان النيابة أنه عقب الانتهاء من الفسحة في المدرسة صباح الأحد، وأثناء صعود الطالبات إلى فصولهن تدافعن على الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي، ما أدى إلى انهيار جزئي في السياج الخرساني للدرج، وقد بلغ الانهيار نحو مترين، ما أسفر عن إصابة عدد منهن ونقلهن إلى المستشفى.

ولفت البيان إلى أنه جار استكمال التحقيقات، وستعلن النيابة العامة المصرية عن تفصيلاتها حين انتهائها والوقوف على تصور لكيفية وسبب وقوع الحادث.

وأشارت النيابة المصرية في بيان لها، إلى أن فريق من النيابة انتقل إلى المدرسة محل الواقعة لمعاينتها وسؤال المسؤولين والشهود فيها، بينما انتقل فريق آخر لمناظرة جثمان فتاة متوفاة في مستشفى إمبابة العام وسؤال المصابات الـ 15 فيه.

وأوضح بيان النيابة أنه عقب الانتهاء من الفسحة في المدرسة صباح الأحد، وأثناء صعود الطالبات إلى فصولهن تدافعن على الدرج المؤدي إلى الطابق العلوي، ما أدى إلى انهيار جزئي في السياج الخرساني للدرج، وقد بلغ الانهيار نحو مترين، ما أسفر عن إصابة عدد منهن ونقلهن إلى المستشفى.

ولفت البيان إلى أنه جار استكمال التحقيقات، وستعلن النيابة العامة المصرية عن تفصيلاتها حين انتهائها والوقوف على تصور لكيفية وسبب وقوع الحادث.
 


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