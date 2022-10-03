بلدية غزة و"المواصلات" تبحثان سبل توفير بيئة مرورية آمنة للمواطنين

وأكد السراج على أهمية العلاقة التكاملية بين بلدية غزة ووزارة النقل والمواصلات في تعزيز السلامة المرورية والحفاظ على حياة المواطنين من أخطار الطريق.وأوضح أن البلدية تسعى بجد واجتهاد لتعزيز علاقاتها مع كافة الجهات والمؤسسات العاملة في مدينة غزة، للارتقاء بواقع الخدمات المقدمة للأفضل بشكل يليق بالمواطنين، مشيرًا إلى ضرورة تنفيذ سلسلة من الحلول المرورية للتخفيف من الازدحام المروري في المدينة.بدوره، أكد أبو شرخ على الدور الكبير الذي تبذله بلدية غزة في تطوير مشاريع البنية التحتية في مدينة غزة، وإيجاد حلول مرورية لكثير من الإشكاليات التي ينجم عنها ازدحامات مرورية في الشوارع والمفترقات الرئيسة.وشدد على أهمية العمل المشترك بين جميع الجهات الحكومية والخدمية في قطاع غزة لخدمة المواطنين والحفاظ على الحالة المرورية من خلال تنظيمها بشكل قانوني، مشيرًا إلى تواصل الوزارة الدائم مع كافة الجهات ذات العلاقة للحد من حوادثالسير وتحسين الواقع المروري.وناقش الطرفان العديد من المشاريع التطويرية المقرر البدء بتنفيذها لمعالجة مشكلة الازدحام المروري في مدينة غزة خاصة على المفترقات الرئيسية والمهمة مثل مفترق الشجاعية ومفترق الأزهر، إلى جانب تطوير شارع الكرامة واستكمال فتح وتطوير شارع خليل الوزير.وبحث الجانبان مشروع تطوير ميناء غزة البحري والعمل على إنجازه بما يضمن تصميم البنية التحتية الكاملة من تمديد خطوط مياه وصرف صحي وخطوط كهرباء وغير ذلك، وتطوير غرف الصيادين وتجهيز الحديقة العامة وتعبيد الطرق الداخلية.